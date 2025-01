Pařížské divadlo obsadily tři stovky migrantů, po úřadech žádají ubytování

Divadlo Gaîté Lyrique 10. prosince uspořádalo konferenci s názvem „Znovuobjevení přijetí uprchlíků ve Francii“, na které vystoupili odborníci a představitelé Červeného kříže. Na akci na pozvání aktivistů dorazilo také několik set migrantů, kteří však později odmítli místo opustit.

Scéna na jednu stranu tvrdí, že jí hrozí krach, neboť se po zrušení všech představení do 24. ledna potýká s poklesem příjmů, jež pocházejí zejména z prodeje vstupenek. Zároveň je ale pro ní „nemyslitelné, aby lidi vyhodila v zimě na ulici“.

„I když litujeme náhlé povahy tohoto obsazení, požadavek kolektivu na střechu nad hlavou je legitimní. Sami jsme se rozhodli uzavřít, aby migranti mohli zůstat,“ podotklo divadlo podle listu Le Figaro.

Radnice, která budovu vlastní, uvedla, že se jí nepodařilo migrantům najít jiné ubytování, a požádala o pomoc francouzskou vládu. „Podporujeme mladé lidi bez bydlení, kteří v tomto zařízení našli útočiště. Odmítáme provádět přímé vystěhování,“ uvedla radnice vedená socialisty.

Podniky v okolí přicházejí o zisk

Situace podle britského deníku The Times vyvolává napětí mezi místními obyvateli a podnikateli. Na prostranství před divadlem se denně konají demonstrace migrantů a jejich podporovatelů.

„Ničí nám to podnikání. Restaurace je posledních pět týdnů skoro prázdná. Na ušlých tržbách nás to už to stálo 30 tisíc eur,“ řekla deníku manažerka nedalekého podniku Bistrot De La Gaïté.

„Migranti se nám potloukají před terasou a perou se mezi sebou. Nejenže k nám už nechodí hosté divadla, protože je zavřené, ale nechodí k nám ani kolemjdoucí. Všichni ti mladí muži je odhánějí,“ dodala.

Migranti, kteří v divadle squatují, tvrdí, že jsou mladší 18 let, což jim dává právo na ubytování a pomoc úřadů. Ty je ale vyhodnotily jako dospělé a většina z nich před přesunem do divadla spala na ulici. Někteří z migrantů se odvolali, aby úředníci přehodnotili jejich věk.

Divadlo Gaîté Lyrique je podle Le Figara levicově orientované a vždy považovalo migraci za jedno ze svých hlavních témat.