Francií otřásá vražda školačky. Úřady roky přehlížely chování podezřelého

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  10:56aktualizováno  10:56
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Na šest tisíc lidí se v neděli v obci Fleurance na jihozápadě Francie zúčastnilo pochodu na památku jedenáctileté školačky Lyhanny. Její tělo bylo minulý týden nalezeno poté, co ji svědci spatřili s mužem, který už v minulosti čelil obviněním ze sexuálního napadení nezletilých. Tragédie vyvolala ve Francii pobouření kvůli možným justičním chybám.
Otec zavražděné jedenáctileté Lyhanny Martial Bernard se účastní pietního...

Otec zavražděné jedenáctileté Lyhanny Martial Bernard se účastní pietního pochodu ve francouzském městě Fleurance. (7. června 2026) | foto: I Bazin/ABACA / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

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„Náš malý svět se zhroutil,“ řekla teta oběti, která kráčela v čele průvodu po boku rodičů a bratra mrtvé dívky. „Lyhanna musí být tak dojatá, když se shůry dívá, kolik lidí se tu pro ni sešlo,“ dodala.

Účastníci pochodu včetně starosty obce byli oblečeni v bílém, někteří drželi v rukou bílé květiny a nesli transparent s nápisem „Už nikdy víc! Máme tě rádi. Chybíš nám“. Na bezpečnost pochodu dohlíželo 150 četníků.

„Dotýká se mě to. Mám dvě děti, dvanáctiletou dceru a třináctiletého syna. Mohlo se to stát mé rodině, mému synovi nebo dceři,“ řekla reportérce agentury AFP 41letá Céline Camusová.

Fleurance se nachází v departementu Gers asi 65 kilometrů severozápadně od Toulouse a má zhruba 6000 obyvatel.

Lyhanna v obci zmizela 29. května odpoledne po odchodu ze školy. Její tělo bylo nalezeno 4. června v sile v opuštěném zemědělském areálu. Pitva v pátek potvrdila, že pozůstatky patří dívce s tím, že příčinu smrti zatím nebylo možné určit.

Hlavní podezřelý 41letý Jérôme B., otec Lyhanniny spolužačky, byl 1. června obviněn z únosu a omezování osobní svobody a je ve vazbě.

V minulosti na něj byla podána čtyři trestní oznámení kvůli možnému sexuálnímu napadení či znásilnění nezletilých a nevhodnému chování vůči středoškolačce. Vyšetřovatelé Jérôma navzdory podezřením nikdy ani nevyslechli.

V sousední obci Montestruc-sur-Gers, kde má podezřelý bydliště, v neděli ceduli s názvem vsi zakrývalo bílé prostěradlo s nasprejovaným nápisem „PDM (trest smrti) pro pedofily“.

Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin se v pátek jménem ministerstva omluvil pozůstalým dívky, prezident Emmanuel Macron mluvil o nepřijatelném selhání. Darmanin oznámil, že v návaznosti na případ požádá generální prokurátory, aby do 14. července přezkoumali „všechny stížnosti týkající se dětí“, tedy přibližně 70 tisíc případů.

Fleurance

Fleurance

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