Mladá makléřka Sophie byla znásilněna a uškrcena 4. prosince 1991 právě ve chvílích, kdy potenciálnímu klientovi ukazovala jeden z bytů v pařížském devatenáctém obvodu. Muž, s nímž se sešla před jedenáctou dopoledne, měl zájem o byt v nejvyšším patře. Představa, že by měl nad sebou další lidi, pro něj prý byla nemyslitelná.

Soused tehdy slyšel „muže a ženu, jak si povídají na schodech“. Uplynul celý den. Matka ženy zalarmovala jejího zaměstnavatele, protože o dceři neměla žádné zprávy. Když se šéf vydal do bytu, našel ho odemčený. V pološeru a silném zápachu éteru nakonec objevil i Sophie. S rozcuchanými vlasy ležela na podlaze, tváří k zemi. Pásek, který si toho dne vzala na sebe, jí někdo omotal kolem krku.

Při pitvě se kromě důkazů o znásilnění a škrcení zjistilo, že ji vrah pod levým ňadrem zranil ostrým předmětem. Předtím ji omámil hadrem napuštěným v éteru. Policie na místě činu zajistila kromě jiných důkazů několik kusů oděvu, vyšetřování ovšem nikam nevedlo a celý případ byl později odložen.

Podobný scénář mělo o osm let později znásilnění jiné realitní makléřky v Paříži v roce 1999. Tato žena útok přežila, a tak na policii vypověděla, že jí „klient“ při prohlídce bytu rovněž nacpal hadr s éterem do tváře. Smrti unikla díky tomu, že se před útočníkem zamkla v šatně, odkud se ji muž opakovaně pokusil dostat, ale nakonec zmizel. Zachránil ji až její šéf, který se o ni začal bát.

K Pelicotovi se oba případy stočily v roce 2022, kdy komisařka Nathalie Turqueyová z oddělení odložených případů rozhodla o znovuotevření případu z roku 1999. Provedli testy DNA na krvi nalezené na místě činu a našli shodu s mužem, který v roce 2010 natáčel intimní místa cizích žen v supermarketu. Tím mužem nebyl nikdo jiný než Dominique Pelicot.

Dnes už usvědčený sexuální násilník obvinění ze znásilnění v tomto případě odmítl, ale přiznal sexuální napadení. Vzhledem k podobnostem obou případů z devadesátých let pak vyšetřovatelé začali Pelicota podezírat i z vraždy Narmeové. A podle listu The Times doufali, že se jim podaří získat vzorek DNA i z oblečení zavražděné ženy.

Právnička hrozí, že zažaluje celý stát

Kde je však oděv dnes, nikdo neví. Muži zákona jej neumějí najít, prozradila novinářům právnička Florence Raultová, která zastupuje rodinu oběti. Záznamy ukazují, že by se měl nacházet v budově pařížského soudu, ale dosud ho nedokázali najít. Podle právničky přitom nejsou záznamy o tom, že by byl oděv zničen.

„To oblečení existuje. Musí se hledat za pomoci všech dostupných prostředků, musí se najít,“ apeluje Raultová, která v dopise francouzskému ministrovi vnitra Géraldu Darmaninovi varovala, že zažaluje francouzský stát, pokud se zajištěné důkazy nenajdou. Právnička zvažuje, že se obrátí i na prezidenta Emmanuela Macrona, ministr jí totiž na dopis neodpověděl.

Sám Pelicot popírá, že by měl co do činění s vraždou Narmeové. Důvodem, proč je oblečení Narmeové tak zásadní, je fakt, že bez něj může být vyšetřování vraždy zastaveno. Uvádí to portál Paris Match s tím, že pokud se tak stane, vzhledem ke spojení případů obou makléřek a lhůtách o promlčení to bude znamenat, že se zastaví vyšetřování i druhého znásilnění.

Elektrikáře v důchodu policie v roce 2010 sice zadržela, ale navzdory genetické shodě v případu z roku 1999 jej propustila pouze se stoeurovou pokutou. Na vládní úrovni nyní běží vyšetřování tehdejšího postupu policie. Kdyby totiž Pelicota stíhali už tehdy, je možné, že by si jeho manželka vůbec neprošla hrůzami, které rozpoutal o rok později a pokračoval v nich dalších devět let.

Sebrali jej až v roce 2020, a to poté, co opět v supermarketu natáčel cizí ženy pod sukněmi. Při vyšetřování mu policisté zabavili techniku včetně laptopu a zjistili, že šmírování není to jediné, co spáchal.

V jeho počítači našli stovky videí a fotografií, na nichž spolu s dalšími muži znásilňuje svou ženu Gisèle. Ta se o všem dozvěděla až od policie, když jí záznamy ukázala. Pelicot jí totiž do jídla a pití sypal silné léky na úzkost a na spaní, čímž ji omámil. V bezvládném stavu pak ženu v jejich domě v Mazanu u Avignonu hromadně znásilňoval a vše si natáčel, ukládal a kategorizoval, čímž později usvědčil sám sebe.

U soudu spolu s ním stanulo padesát mužů, desítky dalších se však nepodařilo identifikovat a soudu tak unikli. Pelicot za zločin, který šokoval nejen francouzskou veřejnost, dostal dvacet let vězení. Sedmačtyřicet spoluobviněných bylo usvědčeno ze znásilnění, dva z pokusu o znásilnění a dva ze sexuálního napadení. Většinou nicméně dostali o několik let nižší tresty, než požadovala prokuratura. Tresty se pohybovaly v rozmezí od tří do patnácti let vězení.

Archivní fotografie zavražděné Sophie Narmeové: