Vinen, rozhodl soud o Francouzi Pelicotovi, který nechal znásilňovat manželku

Francouz Dominique Pelicot, který téměř deset let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, byl odsouzen k maximálnímu trestu 20 let vězení, jak požadovala prokuratura. Oznámil to ve čtvrtek soud ve francouzském Avignonu. Vinnými dnes soud podle agentur shledal také všech pět desítek spoluobžalovaných, většinou ze znásilnění.