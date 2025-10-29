„Nemůže ignorovat ty hrozné věci, které se o ní říkají,“ řekla Tiphaine Auziereová, podle níž se její matce v důsledku pomluv zhoršilo zdraví. „Je kvůli nucena dávat si pozor na své oblečení, držení těla a každodenní život, protože ví, že její obraz může být neustále zkreslován,“ popsala.
Auziereová podotkla, že fámy dopadají na celou rodinu. „Má to vliv na její děti a vnoučata. Ve škole slyší věci jako: ‚Tvoje babička je muž.‘ Nevím, jak to zastavit,“ dodala jednačtyřicetiletá právnička, jež je jedním ze tří potomků, které má Macronová ze svého prvního manželství.
Obvinění z kyberšikany vůči první dámě Francie čelí deset lidí – osm mužů a dvě ženy, kteří na internetu o manželce prezidenta Emmanuela Macrona tvrdili, že se narodila jako muž, a označovali ji za pedofilní s odkazem na věkový rozdíl mezi ní a jejím chotěm. Macron je mladší o 24 let.
Prokurátor Hervé Tétier v úterý navrhl pro obžalované podmíněné tresty v rozsahu od tří do dvanácti měsíců. Až rok podmíněného trestu ve vězení hrozí pracovníkovi v reklamě Aurélienovi Poirsonovi-Atlanovi. „Věnoval jsem se satiře, nejsem novinář,“ hájil se před soudem muž.
Až šest měsíců pak Tétier navrhl pro galeristu Bertranda Schollera, jenž podle médií zastává proruské postoje, a ženě, která vystupuje pod pseudonymem Amandine Roy. Je autorkou videa, podle něhož Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví.
Pro dalších sedm obviněných prokurátor požadoval nižší podmíněný trest tří měsíců vězení.
V září 2024 Macronová a její bratr Trogneux vyhráli soudní spor kvůli pomluvě. Pařížský soud vyměřil Amandine Roy a další ženě pokutu a finanční odškodnění za online šíření lživých tvrzení o první dámě a jejím bratrovi. Pařížský odvolací soud letos v červenci ale toto rozhodnutí zrušil. Macronová spolu s bratrem se pak obrátili na nejvyšší soud.
Vedle toho manželé Macronovi podle francouzských médií podali v USA žalobu na komentátorku Candace Owensovou, která v Americe aktivně šíří tvrzení, že Macronová se nenarodila jako žena.
Owensová, jejíž profil na síti X má téměř sedm milionů sledujících, své tvrzení několikrát opakovala a letos na stejné téma vydala sérii videí s názvem Becoming Brigitte (Stát se Brigitte). V březnu 2024 uvedla, že by vsadila celou svou kariéru na to, že Macronová je ve skutečnosti muž.