Evropa nikdy neopustí Ukrajinu, budeme bojovat do poslední minuty, řekl Macron

Macron je s manželkou Brigitte na třídenní státní návštěvě Británie. Na hradě Windsor je přivítal král Karel III. s královnou Camillou.

„Budeme bojovat do poslední minuty, abychom dosáhli příměří, abychom zahájili jednání o vybudování pevného a udržitelného míru, protože na Ukrajině jde o naši bezpečnost a o naše společné zásady,“ prohlásil francouzský prezident. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022.

Britským poslancům v úterý Macron také řekl, že Británie a Francie by měly společně pracovat, aby bránily mezinárodní pořádek, a také ukončit svoji přehnanou ekonomickou závislost na Číně a Spojených státech.

Macron se vyjádřil i k situaci v Pásmu Gazy. Podle něj tamní nekončící válka představuje nebezpečí pro celý region a příměří je nutností. Šéf Elysejského paláce dodal, že uznání palestinského státu je jedinou cestou k míru na Blízkém východě.

Macronova cesta je první návštěvou lídra některé z evropských zemí v Británii od brexitu. Londýn opustil Evropskou unii v roce 2020. Sám Macron je za dobu svých dvou mandátů na ostrovech na státní návštěvě poprvé, v úterý při banketu povečeří s králem a oba promluví před asi 150 hosty.

Macron s panovníkem, se kterým má vřelý vztah, vyrazil do královské rezidence ve Windsoru v kočáře taženém koňmi, jejich manželky a následník trůnu William s manželkou Kate usedli do vlastních. K jízdě jim hrála vojenská kapela hymny obou států, ulice lemovaly britské vlajky i francouzské trikolory. Princezna Kate se stylově oblékla do starorůžového kostýmku od luxusní francouzské značky Christian Dior, upozornila agentura AP. V barvě měla i klobouk a psaníčko, svoji vizáž doplnila perlami.

Zapůjčení slavné tapiserie

Během své návštěvy se Macron setká i s premiérem Keirem Starmerem, se kterým bude probírat především migraci v Lamanšském průlivu, ale i otázku Ukrajiny.

Obě země v úterý společně oznámily, že francouzská energetická společnost EDF investuje 1,1 miliardy liber (31,4 miliardy korun) do stavby jaderné elektrárny ve východní Anglii.

V rámci kulturní výměny pak francouzské úřady oznámily, že zapůjčí Británii slavnou středověkou tapiserii z Bayeux z 11. století, která na délce 70 metrů zobrazuje dobytí Anglie Normany. Podle AP se tak stane poprvé za téměř tisíc let. Tapiserie bude vystavena v Britském muzeu v Londýně od září 2026 do července 2027.

Na oplátku pak muzeum zapůjčí do Normandie poklady ze sbírky Sutton Hoo, tedy artefakty z anglosaského lodního pohřebiště ze 7. století. Nález v Sutton Hoo byl zfilmován v britském snímku Vykopávky z roku 2021.