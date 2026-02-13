Francouzské atomovky do služeb celé Evropy. Macron jednal nejen s Merzem

„Musíme překreslit bezpečnostní architekturu v Evropě,“ prohlásil Macron. Podle něj měl francouzský jaderný arzenál vždy evropskou inspiraci a Paříž nyní jedná o spolupráci s Velkou Británií, která má rovněž jaderné zbraně. „Mluvíme s kancléřem Merzem a s několika evropskými lídry, jak přeměnit odstrašující jadernou sílu (Francie),“ dodal.
Francouzský prezident znovu zopakoval svou tezi, že Evropa bude muset nalézt způsob soužití s Ruskem, které podle něj bude stále agresivní i po konci války na Ukrajině. To bude od evropských států vyžadovat větší spolupráci například ve zbrojních projektech, řekl Macron.
Ve svém projevu se například zmínil o tom, že Evropa potřebuje vyvinout vlastní „zbraně dlouhého doletu s přesným naváděním“. Francouzský prezident také odmítl možnost, že by evropské státy nebyly přizvány k jednání o míru na Ukrajině. „Žádný mír bez Evropanů,“ řekl.
„Evropa se musí naučit být geopolitickou mocností,“ podotkl Macron s tím, že je nutné, aby evropské státy jednaly společně. Podle něj by evropské země měly zahájit konzultace o klíčových výzvách, které je čekají v budoucnosti. „Potřebujeme výrazně pozitivnější naladění myšlení,“ řekl francouzský prezident, který odmítl negativní líčení kontinentu.
Evropská unie je podle něj neuvěřitelným prostorem pro svobodný pohyb lidí a zboží, svobody a prosperity. „Víme, jaké domácí úkoly musíme udělat,“ řekl i o nedávných diskuzích například o tom, jak zvýšit konkurenceschopnost EU a zlepšit fungování Unie.
Podle Macrona EU a evropské státy výrazně zvýšily svou akceschopnost v důsledku války na Ukrajině i kvůli novému postojí Spojených států k tomuto konfliktu. Poukázal na podporu, kterou Ukrajina z Evropy dostává, i na sankce zavedené vůči Rusku, které jsou podle francouzského prezidenta bolestivé pro ruské válečné hospodářství.
Vyzval také k důslednějšímu postupu proti lodím převážejícím ruskou ropu, na jejíž prodej zavedla EU sankce po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.