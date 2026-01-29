Macron v Paříži přijal Fica. Připomněl mu nutnost solidarity pro nezávislost Evropy

Fico po schůzi potvrdil, že se setká s nejvyššími představiteli EDF a Framatomu, což jsou francouzské společnosti zabývající se jadernou energetikou. Zároveň dodal, že se zúčastní březnového jaderného summitu v Paříži.
V rámci debaty o konkurenceschopnosti Evropské unie Fico požádal Macrona o zvážení návrhů zaměřených na snížení cen elektrické energie, které chce Slovensko spolu s dalšími členskými státy přednést na neformálním summitu Evropské rady 12. února.
Slovenský premiér už minulý týden vyzval EU k opatřením na snížení cen elektřiny a zároveň kritizoval klimatické cíle evropského bloku. Diskuse se dotkla i rozšiřování EU, zejména o státy západního Balkánu. Fico kritizoval podle něj nespravedlivý přístup Evropské unie vůči Srbsku.
Srbsko je od roku 2012 kandidátem členství v EU a vstup do bloku označuje za svůj prvořadý cíl. V praxi však uzavřelo pouze dvě kapitoly přístupových rozhovorů, a to pouze předběžně. Evropská komise ve svých hodnotících zprávách pravidelně vyzývá Bělehrad k dalším reformám zejména v oblasti vlády práva a také ke sladění zahraniční a bezpečnostní politiky Srbska s EU.
Významná část schůzky byla podle Fica věnována také válce na Ukrajině. „Vzhledem k tomu, že Slovensko je bezprostřední soused Ukrajiny a že na některé aspekty vojenského konfliktu máme jiné názory, využil jsem možnosti poskytnout francouzskému prezidentovi naši představu o dalším vývoji války mezi Ukrajinou a Ruskem,“ řekl Fico. Slovenský premiér zároveň předal Macronovi podrobný přehled humanitární pomoci, kterou Slovensko poskytuje během zimních měsíců Ukrajincům.
Fico, podobně jako jeho maďarský kolega Viktor Orbán, dlouhodobě kritizuje sankce EU proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině a kritizuje i vojenskou pomoc Kyjevu. Současná Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu rozhodla o zastavení dodávek zbraní a vojenského materiálu ze státních zásob na Ukrajinu, umožnila ale pokračování komerčních dodávek.
Fico rovněž informoval francouzského prezidenta o prioritách slovenského předsednictví ve Visegrádské čtyřce (V4). Zdůraznil přitom význam případného setkání premiérů zemí V4, tedy Česka, Polska, Maďarska a Slovenska s Macronem, které by se mohlo uskutečnit ve druhé polovině letošního roku. Na závěr ocenil přátelskou a neformální atmosféru jednání, která podle něj umožnila otevřenou výměnu názorů na citlivé aspekty světové politiky.