„Jsem šokovaná, že snímky z nejintimnější části mého soukromého života někdo vystavuje a využívá ke komerčním účelům,“ řekla Pelicotová stanici BFM TV. „Odmítám, aby se mé soukromí stalo reklamním nástrojem.“
Nakladatelství Tinbad rozeslalo médiím nahé fotografie Pelicotové, které pořídil její bývalý manžel. Materiály měly propagovat knihu psychoanalytičky Sabine Prokhorisové o psychické kontrole a dominanci. Jedna z kapitol se věnuje právě případu Pelicotové.
Případ třiasedmdesátileté Gisèle Pelicotové předloni otřásl celou Francií. Její o rok mladší exmanžel Dominique Pelicot se přiznal, že jí v letech 2011 až 2020 tajně podával silný lék proti úzkosti. Ten ji uváděl do letargického stavu, díky čemuž pak Pelicot manželku mohl nabízet na internetu zdarma ke znásilnění desítkám mužů, aniž na to přišla.
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19. prosince 2025
Pelicot ze znásilňování natáčel videa, na nichž figurovalo celkem třiaosmdesát mužů. Před soudem jich mimo hlavního obžalovaného stanulo padesát, ostatní se nepodařilo identifikovat.
„Dnes se znovu cítím ponížená, vystavená a zraněná. Jako by utrpení, kterým jsem prošla během procesu, nestačilo,“ řekla Pelicotová.
Kvůli zveřejnění snímků hodlá podniknout právní kroky proti nakladatelství Tinbad i autorce knihy. Prokhorisová za nevhodnou propagační kampaň přisoudila plnou odpovědnost nakladatelství. Tinbad se omluvil a označil incident za nešťastnou chybu v komunikaci.
Tinbad podle listu The Guardian popřel zprávy, že by médiím posílal záběry znásilnění Pelicotové, distribuci nahých fotografií ale nevyvrátilo.