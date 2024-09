Bylo divné, že chrápe. Francouzku znásilnil i voják, jehož partnerka právě rodila

„To jediné, co mi nepřipadalo normální, bylo, že chrápala,“ popsal u soudu v Avignonu Joan Kawai a na otázku soudce, zda byla Gisèle Pelicotová ve stavu, kdy by se sexem mohla souhlasit, odpověděl záporně. „Ne, ale v té době jsem nevěděl, co to souhlas je.“

V sexuálních aktivitách tak navzdory podezřelým okolnostem pokračoval. Až po druhé návštěvě domu se Pelicota, nyní hlavního obviněného, zeptal, proč jeho žena spí. „Řekl mi, že si vzala prášky na spaní. Podle toho, jak to prezentoval a co jsem pak sám zjistil, to byla manipulace,“ tvrdí muž, který nicméně přijal pozvání i na třetí „akci“. Ta se nakonec nekonala.

V oněch letech 2019 a 2020 Kawai sloužil jako voják na základně nedaleko Avignonu. Bylo mu tehdy dvaadvacet let a ve Francii žil šestým rokem. Do země se přistěhoval z rodné Francouzské Guyany za bratrem. A právě během první noci, kdy se do ložnice Pelicotových vydal, mu jeho přítelkyně, s níž se mezitím rozešel, přiváděla na svět první dítě. Narodila se holčička.

Soud, o kterém francouzská média referují jako o „násilí z Mazanu“, trvá už čtvrtým týdnem a skončí zřejmě v prosinci. Nyní probíhají výpovědi spoluobviněných mužů. Kawai je z Pelicotových devětačtyřiceti kompliců nejmladší. Až teď si prý uvědomuje, co spáchal. Podle svých slov to však neměl v úmyslu.

„Myslíte si, že by vám váš nedostatek kultury a hloupost měly umožnit, abyste se odsouzení za znásilnění vyhnul?“ zeptal se ho během procesu advokát Pelicotové. „Myslíte si, že jste byl Dominiquem Pelicotem zmanipulován?“ ptal se dál, na což podle stanice BFMTV odvětil, že „ano, trochu“. „Ale to, pane, funguje jen napoprvé. Podruhé už ne...“ odpověděl soudce.

Stejně jako ostatní spoluobvinění totiž Kawai tvrdí, že je Pelicot oklamal historkami o tom, že manželka má takové hrátky ráda. Hlavní obviněný, který podle znalců trpí nekrofilními sklony, však neupřímnost už dříve odmítl. Všem zájemců prý řekl, co se chystají udělat. Ostatně našel je díky chatovací místnosti s názvem „bez jejího vědomí“.

Kawai také u soudu popsal instrukce, které manžel všem příchozím dával – studené ruce si měli ohřát u topení, svléci se měli už v obývacím pokoji. Vše s cílem, aby jeho omámenou ženu náhodou neprobudili.

Z armády Kawaie poté, co se přišlo na jeho podíl na případu z Mazanu, vyloučili. Soudní psycholog ho podle listu The Times popsal jako samotáře s depresivními stavy a silného kuřáka marihuany, což jsou rysy, které znalci objevili u několika dalších dosud vyšetřených obviněných.

Případ Gisèle Pelicotové francouzskou společnost, a nejen tu, velmi pobouřil. Vzbudil debaty o chování Francouzů k ženám, o toleranci sexuálního násilí i o užívání omamujících léků. Manžel oběti ji totiž mohl téměř dekádu tajně znásilňovat kvůli tomu, že jí do jídla a pití sypal prášky proti úzkostem.

Žena, jíž v té době bylo přes šedesát let, kvůli tomu trpěla nevysvětlitelnými výpadky paměti, stavy tranzu i fyzickými potížemi – například několika pohlavními nemocemi. Jeden z mužů, který ji tajně znásilnil hned několikrát, je HIV pozitivní. Kondom však Pelicot podle dřívějších zpráv médií po nikom z „hostů“ nevyžadoval.

Pelicotová se svůj osud rozhodla zpřístupnit veřejnosti. Nejen proto, že chce, aby si stud za to, co se jí stalo, nesli viníci a nikoliv ona coby oběť. Chce také zabránit tomu, aby si něčím podobným prošly další ženy. I před soudní síní jí lidé pravidelně vyjadřují podporu a ve Francii po zveřejnění jejího případu proběhlo několik demonstrací proti násilí na ženách. „Jen díky vám to zvládnu dotáhnout do konce,“ vzkázala Pelicotová.