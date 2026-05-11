U Francouzky z výletní lodi se potvrdil hantavirus, příznaky mají i Američané

  10:44aktualizováno  11:11
Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi, na níž nákaza propukla. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do země, se v noci zhoršil. O šíření nákazy informovaly dříve i americké úřady. Tamní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ze 17 lidí mířících do USA se u jednoho projevily lehké příznaky. U dalšího člověka testy prokázaly slabě pozitivní výsledek.

Podle francouzské ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristové se příznaky onemocnění, které hantavirus způsobuje, začaly u ženy projevovat v neděli při repatriačním letu z Kanárských ostrovů do Paříže.

Cestující jsou před nástupem do letadla na Tenerife stříkáni dezinfekčním prostředkem poté, co vystoupili z výletní lodi MV Hondius postižené hantavirem. (10. května 2026)
V přístavu Granadilla na Tenerife na Kanárských ostrovech vystupují cestující z výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru. (10. května 2026)
Cestující vystupují z letadla na letišti v Manchesteru poté, co se vrátili do Spojeného království z výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru. (10. května 2026)
Autobus převážející britské občany z výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru, přijíždí do nemocnice Arrowe Park Hospital v britském Birkenheadu, kde budou občané ubytováni. (10. května 2026)
Ministryně zdravotnictví doplnila, že u čtyř dalších Francouzů evakuovaných z výletní lodi MV Hondius vyšly testy na hantavirus negativně, přislíbila však další testování. Všechny osoby jsou podle ní v izolaci minimálně po dobu 15 dnů.

Francouzské úřady podle ministryně zdravotnictví dosud vysledovaly 22 osob, jež mohly s tímto virem přijít do kontaktu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu uspořádá v pondělí odpoledne podle mluvčí vlády další schůzi, aby co nejpodrobněji sledoval vývoj situace.

Americké ministerstvo zdravotnictví informovalo v noci o tom, že spolupracuje s dalšími úřady na evakuaci lidí z výletní lodi do Spojených států. „Dva z cestujících jsou z důvodu zvýšené opatrnosti v biologických izolačních jednotkách letadla,“ uvedlo. Španělská média píší, že lehké příznaky se projevily u ženy, která kašle a bolí ji v krku. Podle amerických médií letadlo již přistálo v Nebrasce. Tam mají evakuovaní lidé bezprostředně po příletu podstoupit klinické vyšetření ve specializovaných zdravotnických zařízeních.

Tři cestující z výletní lodi zemřeli. Loď vyplula z Argentiny na začátku dubna a postupně se přesunula na sever. Na několika místech se při cestě zastavila. Nákazu podle hypotéz zavlekl na loď jeden z cestujících, který se zřejmě nakazil mimo loď.

Podle agentury AFP vyvolává mezinárodní obavy fakt, že u pozitivně testovaných lidí na lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka.

Výletní loď připlula v neděli ráno k ostrovu Tenerife. Následně loď za první den evakuace opustilo 94 osob, informovaly španělské úřady. Dalších 24 lidí se má vylodit dnes a zbývajících 34 osob zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. Plavidlo nekotví přímo v přístavu a tak se evakuovaní přepravují čluny na pevninu, odkud směřují autobusy pod policejním dohledem na letiště.

Španělsko ujistilo, že přijalo nezbytná opatření k zamezení šíření hantaviru mezi evakuovanými. „Všechna opatření přijatá od samého začátku měla za cíl přerušit případné řetězce přenosu nákazy,“ uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví v prohlášení.

Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží.

Na nákazu zatím neexistuje vakcína. Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné.

