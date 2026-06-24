„Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje první pozitivní případ onemocnění virem ebola na území Francie,“ stojí v prohlášení resortu, podle nějž byla nákaza odhalena v Paříži. Riziko pro širokou evropskou veřejnost je nízké, dodal resort. Situaci velmi pozorně sleduje premiér Sébastien Lecornu, uvedli jeho spolupracovníci.
Epidemie zasáhla provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Jejich počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.
Nemoc se rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Konžské úřady dosud oznámily 1094 potvrzených případů nakažení ebolou a 277 mrtvých, Uganda eviduje 20 případů a dvě oběti.
Nejnovější epidemii eboly, podle WHO čtvrtou největší, způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
Problematičtí jsou lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženými a nejsou vytrasováni, stejně jako ozbrojené konflikty a přeplněné tábory pro uprchlíky na východě země.