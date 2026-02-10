Učitel ve Francii čelí obvinění ze zneužití 89 dětí. Zabil také svou matku a tetu

Autor: ,
  15:41aktualizováno  15:41
Francouzské úřady vyšetřují devětasedmdesátiletého muže, který během uplynulého půlstoletí sexuálně zneužil 89 dětí a dospívajících. Senior Jacques Leveugle, kterého předloni obvinili, se navíc během vyšetřování přiznal, že zabil svou matku a tetu, informoval v úterý prokurátor z Grenoblu.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Reuters

Na zločinnou minulost Francouze upozornil úřady jeho synovec, který objevil USB disk se záznamy o jeho činech z let 1967 až 2022. Muž působil jako pedagog v řadě zemí světa a popsal své sexuální kontakty s mladými lidmi ve věku od třinácti do sedmnácti let.

Odehrávaly se v Německu, Švýcarsku, Alžírsku, Maroku, Nigeru, Indii, Kolumbii, na Filipínách a v Nové Kaledonii.

Muž také přiznal, že „dobrovolně ukončil život dvou lidí“, uvedl v úterý prokurátor Etienne Manteaux. Jednalo se o jeho matku, kterou připravil o život v 70. letech minulého století, kdy podle něj umírala na rakovinu, a o jeho dvaadevadesátiletou tetu, kterou zabil o dvě desetiletí později. Obě udusil polštářem, řekl prokurátor.

Muž se podle agentury AFP k zabití obou žen přiznal. Prohlásil, že se cítí v právu, neboť by sám chtěl, aby jeho život někdo ukončil podobným způsobem, kdyby byl smrtelně nemocný.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.