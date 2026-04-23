„Je zřejmé, že naše armáda bude nucena věnovat této otázce velkou pozornost v souvislosti s aktualizací seznamu prioritních cílů v případě rozsáhlého konfliktu,“ prohlásil Gruško podle agentury Reuters.
Macron v březnu oznámil, že Francie zvýší počet svých jaderných zbraní, a naznačil rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu. Paříž je ohledně možného hostování jaderných bombardérů v kontaktu s Velkou Británií, Německem, Polskem, Nizozemskem, Belgií, Řeckem, Švédskem a Dánskem.
Gruško to označil za „nekontrolovatelné navyšování“ jaderného potenciálu NATO. „Namísto deklarovaného francouzského posilování obrany svých spojenců, kterým Paříž mimochodem nenabízí žádné pevné záruky, je bezpečnost těchto zemí ve skutečnosti oslabována,“ prohlásil náměstek ruského ministra zahraničních věcí.
Evropské státy se začaly poohlížet po nových jaderných zárukách v souvislosti s ruskými hrozbami a obavami, zda USA budou ochotny splnit své bezpečnostní závazky. Americký prezident Donald Trump vyvolal nedůvěru spojenců mimo jiné svými opakovanými náznaky, že hodlá získat Grónsko, a to i silou.
Evropa se chystá na Kaliningrad, tvrdí Rusko
„V rámci cvičení pod záštitou Společných expedičních sil (JEF) se praktikují scénáře, jako je námořní blokáda a obsazení Kaliningradské oblasti,“ řekl též Gruško. Velkou Británií vedené Společné expediční síly (Joint Expeditionary Force – JEF) sestávají ještě z Dánska, Finska, Estonska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Švédska a Norska.
Gruško si zároveň postěžoval, že NATO v rámci mise Baltská stráž (Baltic Sentry) v Baltském moři ohrožuje mezinárodní námořní dopravu a hospodářskou činnost. Tvrdí, že námořnictvo NATO omezuje dopravní trasy s cílem poškodit Rusko a jeho zájmy.
„NATO se v této části Evropy záměrně ubírá cestou eskalace konfrontace,“ dodal Gruško.
Kaliningradská oblast je ruské území na pobřeží Baltského moře mezi Polskem a Litvou, tedy dvěma členskými státy NATO. Vzhledem k silné ruské vojenské přítomnosti ji analytici vnímají jako místo, odkud může Rusko vést útok na státy Aliance. Moskva by například mohla k ospravedlnění agrese argumentovat údajnou ochranou ruskojazyčného obyvatelstva.