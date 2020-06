Francie jako zelená zóna. Macron v projevu nastínil další rušení karanténních opatření

Paříž Boj proti nemoci covid-19 neskončil, ale Francie si v něm připsala první vítězství. Takto ve večerním projevu hodnotil vývoj francouzský prezident Emmanuel Macron. Oznámil, že od pondělí už bude celá metropolitní Francie brána jako „zelená zóna“ s nízkým rizikem šíření koronaviru. Rovněž od 22. června by měly naplno obnovit prezenční výuku základní i střední školy.

„Léto 2020 nebude jako jiná léta a budeme muset bedlivě sledovat vývoj epidemie. Bude potřeba se připravit na možnost, že udeří znovu a ještě silněji. Boj proti epidemii tedy neskončil. Ale mám radost, stejně jako vy, z tohoto prvního vítězství nad virem,“ citoval Macrona deník Le Monde.



Francie má pátou nejvyšší oficiální bilanci obětí covidu-19 na světě, s nemocí vláda spojuje skoro 30 000 úmrtí. V posledních dnech ale ministerstvo zdravotnictví hlásilo méně než 30 mrtvých denně, zatímco potvrzené případy nákazy koronavirem přibývají po stovkách. Po značných kapacitních problémech z první poloviny dubna také vytrvale klesá vytíženost nemocnic, přičemž počet lidí hospitalizovaných kvůli nákaze v zemi o víkendu spadl pod 11 000.

Nejhůře byl zasažen severovýchod Francie včetně Paříže a jejího okolí, přičemž tyto regiony byly před měsícem na začátku uvolňování celostátní karantény označeny jako „červené zóny“. V pondělí se ale i tyto oblasti stanou zónami zelenými, což znamená, že i v hlavním městě budou moci restaurace a bary přivítat zákazníky ve svých vnitřních prostorách.

O týden později by pak měla být naplno obnovena povinná školní docházka. „Jesle, školy a střední školy se připravují na to, že od 22. června přijmou všechny žáky povinným způsobem a podle pravidel běžné docházky. Bude třeba se nadále co nejvíce vyhýbat shromážděním, protože víme, že to jsou hlavní příležitosti k šíření viru,“ řekl Macron.