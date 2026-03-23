Paříž dál povedou socialisté. Levice před krajní pravicí uhájila i další města

Grégoireovo vítězství prodlužuje kontrolu levice nad francouzským hlavním městem, kde jsou socialisté u moci už pětadvacet let. Mezi mnoha voliči podle agentury Reuters rezonoval jejich projekt ekologické obnovy. Grégoire byl dosud zástupcem dosluhující starostky Anne Hidalgové, která už nekandidovala.
Grégoire pronesl oslavnou řeč, zatímco Datiová uznala porážku. Nedělní večer byl „vítězstvím určité vize Paříže: pulzující Paříže, progresivní Paříže“, prohlásil osmačtyřicetiletý politik, který je zároveň poslancem Národního shromáždění.
Francouzské komunální volby byly považovány za test síly krajní pravice a odolnosti mainstreamových stran. Národní sdružení si dělalo naděje na vítězství například v Toulonu. Jeho kandidátka Laure Lavaletteová tam však podle odhadů neuspěla a už uznala porážku. Nadpoloviční většinu hlasů tam odhady připisovaly kandidátovi pravého středu Josému Massimu.
Také v Marseille uhájil před krajní pravicí vedení radnice socialista Benoît Payan, podle některých médií se ziskem více než 56 procent hlasů. V Nice uspěl Éric Ciotti, poslanec gaullistické Unie demokratů pro republiku (UDR), která je nyní spojencem Národního sdružení (RN).
Philippe, který je členem středopravicové strany Horizonty, zjevně obhájil funkci starosty Le Havru, kterou zastává od roku 2020. Podle pozorovatelů nynější volební úspěch francouzskému premiérovi z let 2017 až 2020 zlepšuje šance pro prezidentské volby plánované na rok 2027. Philippe v neděli získal zhruba 47 procent hlasů.
Francouzští voliči se po týdnu vrátili k volebním urnám k druhému kolu komunálních voleb v 1 500 obcích. Bylo mezi nimi i mnoho velkých měst, ke kterým se také upíná největší pozornost. Nové radní si lidé volili tam, kde žádné volební uskupení nezískalo v prvním kole alespoň polovinu hlasů. Starostové a obecní zastupitelé jsou ve Francii voleni na šest let.