V departementech Doubs, Jura a Territoire de Belfort platilo v pátek ráno oranžové varování. Intenzivní srážky a nárazy větru způsobily četné škody. Obyvatelům obcí Marchaux a Chaudefontaine kroupy podle deníku L’Est républicain rozbily okna na domech i zaparkovaných autech.
Pořadatelé každoroční gastronomické akce Les Instants Gourmands v Besançonu museli evakuovat účastníky. Vítr v tomto městě porazil několik stromů a sloupů, místy přímo do vozovky. Severně vzdálené obchodní centrum Espace Valentin se během pěti minut ocitlo pod vodou.