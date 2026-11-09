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Paříž viní Írán z útoků na chladicí zařízení v obchodech. Ponese následky, tvrdí

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  18:37
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Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pondělí prohlásil, že za útoky stojí íránské revoluční gardy a že za ně Írán ponese následky. Francie chce prosadit sankce na evropské úrovni, informovala agentura AFP. Írán se k obvinění zatím nevyjádřil.

Vyšetřování se týká velitele skupiny, jeho dvou zástupců a dalších případných osob, které se podaří identifikovat, oznámila pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.

Žena prochází kolem prázdných lednic v supermarketu Intermarche ve městě Nevez na západě Francie po kyberútoku 12. října 2026
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na návštěvě vojenské věznice Sajdnájá v Sýrii (3. ledna 2025)
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot (8. dubna 2026)
Prázdné chladicí boxy v supermarketu Intermarche ve městě Nevez na západě Francie po kyberútoku 12. října 2026
7 fotografií

Skupina je podle ní součástí útočné kybernetické jednotky napojené na elektronické a kybernetické centrum íránských revolučních gard.

Prokuratura požádala o vydání mezinárodních zatykačů na velitele jednotky a jeho dva zástupce. Zatím není jasné, na základě jakých konkrétních poznatků francouzské úřady dospěly k závěru, že za útoky stojí Írán.

Při útoku z 11. října útočníci na dálku změnili nastavení teploty v chladicích zařízeních stovek provozoven. Některé lednice se kvůli přehřátí vznítily.

Zaměstnanci supermarketů museli vyhodit velké množství zkaženého masa a rozmražených potravin. Celkové škody by podle odhadu jednoho z francouzských majitelů supermarketů mohly dosáhnout desítek milionů eur.

Na říjnové útoky tento měsíc navázala další vlna, která zasáhla více než sto provozoven v několika evropských zemích.

Problémy se týkaly také chladicích zařízení francouzských krevních bank, které musely část krve přemístit do jiných skladovacích prostor.

Podobný incident se předtím odehrál také ve Spojených státech. V srpnu přestala fungovat chladicí zařízení v nejméně šesti vojenských prodejnách. Americké ministerstvo obrany případ vyšetřuje jako podezření na kybernetický útok a spolupracuje na něm s francouzskými úřady.

Podle zdroje Reuters, který je obeznámen s vyšetřováním, považuje americká armáda za jednoho z možných podezřelých Írán. Pátrání však stále pokračuje. Pentagon uvedl, že o spekulacích týkajících se možného kybernetického incidentu ví, další podrobnosti však z bezpečnostních důvodů neposkytl.

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