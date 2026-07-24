Největší požár sezóny. Francouzské úřady evakuovaly kvůli ohni desítky tisíc lidí

Nejhorší situace panuje zřejmě v departementu Gironde v regionu Nová Akvitánie na jihozápadě Francie. Stovky hasičů tam bojují s plameny západně od Bordeaux. Tento lesní požár podle ní vypukl ve středu v obci Saumos a od té doby se rozšířil směrem k poloostrovu Cap Ferret.
Požár zuřící severně od Arcachonské pánve již zničil více než 12 500 hektarů lesa a vyžádal si evakuaci 44 tisíc lidí během dvou dnů. Podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze jde o „největší požár sezóny“.
„Povětrnostní podmínky zůstávají nepříznivé, očekává se, že poryvy větru dosáhnou rychlosti až 80 kilometrů za hodinu a lokálně by se mohly objevit suché bouřky,“ uvedla prefektura Gironde ve své nejnovější situační zprávě.
Mobilizace záchranných složek pokračuje, nasazeno je tisíc hasičů a 260 pozemních jednotek. Ze vzduchu je podporují čtyři hasičské letouny Canadair, dva letouny Bombardier Dash 8, tři letadla Air Tractors a dva hasičské vrtulníky. Po boji s plameny bylo ošetřeno 42 zraněných hasičů. Místní úřady uvedly, že „neúnavné úsilí hasičů“ umožnilo přes noc zachránit dva tisíce domů.
Prefektka Nové Akvitánie Sophie Brocasová uvedla, že požár, který ohrožuje poloostrov Cap Ferret, zničil 53 domů a kemp. Kvůli bezpečí lidí rozhodla o preventivní evakuaci i některých vnitrozemských obcí. Hasiči oheň zatím nemají pod kontrolou a úřady se obávají, že by v pátek mohl zesílit vítr, což by mohlo šíření požáru urychlit.
Úřady kvůli tomuto ohni nařídily obyvatelům a návštěvníkům poloostrova Cap Ferret evakuaci s tím, že mohou odplout na lodích nebo odjet po jediné silnici spojující oblast s pevninou. Cap Ferret má celoročně necelých osm tisíc obyvatel, ale v hlavní turistické sezoně se toto číslo může až zdesetinásobit.
Ve Francii hoří současně na více místech. Oheň se mimo jiné rozšířil v departementu Les Landes jižněji od Gironde. U města Biscarrosse si vynutil evakuaci více než 23 tisíc lidí. Úřady přes noc neoznámily žádné další oběti, ale v úterý zemřeli dva hasiči při hašení požáru poblíž letiště v Bordeaux.
Na jihu Francie už čtvrtý den hasiči bojují také proti požáru u Ponteves v departementu Var. Požár zatím spálil 2 700 hektarů a dosud nebyl zcela lokalizován.
Plameny jsou přiživovány jihovýchodním větrem, uvedl místní hasičský sbor. Ohroženy jsou obce Ponteves a Barjols, uvedla prefektura Var a dodala, že obyvatelům některých částí obou vesnic byly zaslány evakuační výzvy.
Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Hasičům v boji s ohněm pomáhají hasicí letadla. Na pomoc již vyrazily vrtulníky z Česka a ze Slovenska, o čemž informovali mluvčí hasičských sborů obou zemí v pátek večer. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona budou ve Francii zasahovat také čtyři vrtulníky z Chorvatska a Portugalska. Oznámil to v noci na pátek a poděkoval unijním partnerům za solidaritu.
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22. července 2026