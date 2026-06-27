Je klimatizace pravicová? Vedra ve Francii rozpoutala politickou debatu

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  12:21aktualizováno  12:21
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Venkovní klimatizační jednotka připevněná na domě ve francouzské obci...

Venkovní klimatizační jednotka připevněná na domě ve francouzské obci Clonas-sur-Varèze během nejteplejšího dne v historii země (23. června 2026) | foto: Doucelin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

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Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
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Francouzská společnost je vlivem extrémních teplot nucena přehodnotit svůj postoj ke klimatizaci. Svůj názor po vlnách veder začala měnit i environmentalistická levice, která dosud považovala klimatizaci za nejhorší řešení klimatických změn.

Debatu o klimatizacích rozpoutala tento týden nacionalistická politička Marine Le Penová, která naléhala na masivní dotování těchto zařízení.

V současné době je ve Francii klimatizací vybaveno pouze 25 procent domácností. Například ve Španělsku a Itálii je to 50 procent a v USA a Japonsku dokonce 90 procent.

Je klimatizace pravicová?

Také francouzské nemocnice či školy jsou klimatizací vybaveny pouze zřídka. I to byl důvod, proč tento týden musely tisíce škol přerušit na celé dny výuku a řada zdravotníků si stěžovala na nesnesitelné podmínky v nemocnicích.

Pod tlakem panujících teplotních podmínek si začali i odpůrci klimatizací uvědomovat, že se tato zařízení nepochybně stanou součástí reakce země na globální oteplování, píše stanice BBC. Na řadě míst ve Francii se teplota tento týden přehoupla i přes 40 stupňů.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota - 2 m nad zemí, 27.06.2026 12:00 (SELČ), © Ventusky.com

Šéfka francouzských Zelených Marie Tondelierová prohlásila, že klimatizace bude potřeba ve školách a nemocnicích. „Jsou místa, kde se bez ní teď prostě neobejdeme,“ připustila.

Jedná o významný posun v názoru strany Zelených na klimatizaci. Odpůrci této technologie, včetně Tondelierové, dosud tvrdili, že uchylování se ke klimatizaci zdaleka neřeší příčiny globálního oteplování, ale pouze zmírňuje jeho následky.

Argumentovali, že to pouze pomáhá udělat následky globální změny klimatu snesitelnějšími, čímž ovšem odvádí pozornost od boje proti jejím příčinám.

Environmentalisté také často tvrdí, že klimatizace změnu klimatu ještě zhoršují, protože k provozu potřebují elektřinu, což znamená další spalování fosilních paliv. Otázkou jsou také chladicí plyny používané v klimatizacích, jež patří mezi skleníkové plyny a často unikají do ovzduší.

Dalším argumentem je efekt zahřívání měst, který je způsoben vypouštěním horkého vzduchu z klimatizací na ulici.

Navzdory rozdílným názorům Francouzi pod vlivem extrémních teplot postupně docházejí ke stejnému závěru: většímu využití klimatizací se prostě nevyhneme.

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