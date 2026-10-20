Maskovaný dav v sobotu zapálil neorenesanční budovu radnice postavenou v roce 1883. Propadla se jí střecha a věž s hodinami.
Zkáza historické budovy se stala symbolem výtržností, které propukly během demonstrací proti špatným podmínkám ve školách a vysokým životním nákladům.
Podezřelého čtyřicetiletého muže zadrželi příslušníci speciální jednotky RAID v obci Val d’Issoire na severozápad od Limoges, uvedl úřad prokurátora v Limoges. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin v pondělí večer řekl, že prokurátoři specializovaní na boj s terorismem brzy rozhodnou, zda budou incident vyšetřovat jako možný teroristický útok.
Pravicový starosta Limoges Guillaume Guérin tvrdě kritizuje reakci policie na sobotní výtržnosti. Bezpečnostním složkám podle něj chyběly potřebné prostředky a tváří v tvář útočníkům se stáhly. Vyzval vládu, aby do obnovy radnice „napumpovala miliony“ eur. V pátek má do Limoges přijet premiér Sébastien Lecornu, uvedl jeho úřad.
Ve městě s asi 130 tisíci obyvateli v sobotu na demonstraci přišlo kolem pěti tisíc lidí. Bylo mezi nimi 700 lidí, které úřady popsaly jako „zradikalizované a mimořádně násilnické“. V neděli večer se ve městě shromáždilo asi sedm tisíc lidí na protestu proti násilí z uplynulého dne.