Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Francouzi zatkli podezřelého ze zapálení radnice v Limoges, může jít o terorismus

Autor: ,
  14:07aktualizováno  14:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Francouzské bezpečnostní složky v úterý zatkly muže, který je podezřelý z podpálení historické radnice ve středofrancouzském Limoges. Násilnosti tam vypukly během víkendových demonstrací proti vysokým životním nákladům. Podezřelý je zřejmě napojený na levicové extremisty. Na vyšetřování případu se podle nejmenovaných zdrojů agentury AFP podílí také protiteroristická policie.

Maskovaný dav v sobotu zapálil neorenesanční budovu radnice postavenou v roce 1883. Propadla se jí střecha a věž s hodinami.

Radnici v Limoges zasáhl požár po nepokojích, které nastaly po celostátních protestech za lepší školství ve Francii. (18. října 2026)
Radnici v Limoges zasáhl požár po nepokojích, které nastaly po celostátních protestech za lepší školství ve Francii. (17. října 2026)
Radnici v Limoges zasáhl požár po nepokojích, které nastaly po celostátních protestech za lepší školství ve Francii. (17. října 2026)
Radnici v Limoges zasáhl požár po nepokojích, které nastaly po celostátních protestech za lepší školství ve Francii. (17. října 2026)
40 fotografií

Zkáza historické budovy se stala symbolem výtržností, které propukly během demonstrací proti špatným podmínkám ve školách a vysokým životním nákladům.

Podezřelého čtyřicetiletého muže zadrželi příslušníci speciální jednotky RAID v obci Val d’Issoire na severozápad od Limoges, uvedl úřad prokurátora v Limoges. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin v pondělí večer řekl, že prokurátoři specializovaní na boj s terorismem brzy rozhodnou, zda budou incident vyšetřovat jako možný teroristický útok.

Pravicový starosta Limoges Guillaume Guérin tvrdě kritizuje reakci policie na sobotní výtržnosti. Bezpečnostním složkám podle něj chyběly potřebné prostředky a tváří v tvář útočníkům se stáhly. Vyzval vládu, aby do obnovy radnice „napumpovala miliony“ eur. V pátek má do Limoges přijet premiér Sébastien Lecornu, uvedl jeho úřad.

Ve městě s asi 130 tisíci obyvateli v sobotu na demonstraci přišlo kolem pěti tisíc lidí. Bylo mezi nimi 700 lidí, které úřady popsaly jako „zradikalizované a mimořádně násilnické“. V neděli večer se ve městě shromáždilo asi sedm tisíc lidí na protestu proti násilí z uplynulého dne.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×