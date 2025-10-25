Některé cennosti z Louvru převezli do centrální banky. Budou v trezoru pod zemí

Po nedělní loupeži v pařížském Louvru, při níž si zloději za bílého dne odnesli šperky v hodnotě přes 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun), se některé cennosti z tohoto slavného muzea přemístily do trezoru francouzské centrální banky. Informovala o tom v pátek místní média, podle nichž je takový přesun výjimečný.
Není jasné, co přesně bylo z bezpečnostních důvodů z Louvru s policejním doprovodem do nedaleké centrální banky přemístěno. Místní média odhadují, že šlo zřejmě o cenné šperky. Uloženy byly ve velmi dobře zabezpečeném trezoru, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a je v něm uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie.

V podzemním trezoru centrální banky jsou podle agentury DPA už několik let uložené také například zápisky Leonarda da Vinciho, jejichž hodnota se odhaduje na více než 600 milionů eur (asi 14,4 miliardy korun).

Nedělní loupež v pařížském Louvru, při které lupiči převlečení za dělníky pronikli dopoledne do muzea přes balkon pomocí výsuvného žebříku, vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl.

I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v tomto národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších na světě. Po zlodějích i osmi cenných špercích policie dál pátrá.

