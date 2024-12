Vztek za mizernou pomoc i usměvavá selfíčka. Macron navštívil ostrov zkázy

Víkendová bouře si podle úřadů na Mayotte vyžádala nejméně 31 mrtvých a více než 1500 raněných, z toho více než 200 kriticky. Panují přitom obavy, že obětí je ve skutečnosti mnohonásobně více. Úřady hovořily odhadem o stovkách a možná i tisících mrtvých. Oběti si země připomene v pondělí 23. prosince státním smutkem, uvedl Macron.

Televize CNN podotýká, že se francouzský prezident se setkal s hněvem některých obyvatel, kteří mu vyčítali podle nich nedostatečnou pomoc Paříže po katastrofě. „Není tu voda, nejsou tady žádné služby. Po šesti dnech! Je to normální?“ ptal se rozzlobeně jeden muž francouzského prezidenta.

Lidé též vyjádřili nespokojenost s čtyřmi tunami humanitární pomoci, které Macron přivezl. „Čtyři tuny pomoci, to je 100 gramů potravin nebo vody na osobu. Co to je? To je konzerva sardinek?“ řekla jedna žena, zatímco další zveřejnila na sociálních sítích fotografii dvou lahví vody, plechovky rajčat a dalších dvou malých konzerv s jídlem. „Tady je takzvaná potravinová pomoc rozdávaná obyvatelům Mayotte,“ napsala. „Hněv začíná narůstat.“

Stále s nám chovají jako ke kolonii, stěžují si obyvatelé Mayotte na humanitární pomoc Francie na sítích

Ray♻️🇾🇹 @sakaidzz69 mayotte a subit un cyclone, plus d’électricité, plus d’eau, des gens sont toujours disparus et voilà l’aide du gouvernement français. on est encore des colonies enft https://t.co/LBYGSXiS3f oblíbit odpovědět

Ještě větší pobouření ale zřejmě způsobil nový francouzský premiér François Bayrou, který na ostrov vůbec neletěl. Místo toho zamířil na zasedání provinční radnice v Pau, ve svých domovských Pyrenejích.

Letoun s prezidentskou delegací přistál na ostrov mezi Madagaskarem a africkým kontinentem v 10:10 místního času (8:10 SEČ). Na palubě byla také zhruba dvacítka lékařů, zdravotní sestry, logistici, bezpečnostní personál a také čtyři tuny potravinové, zdravotnické a sanitární pomoci.

Macron poničenou oblast prohlédnul ze vzduchu, na programu měl také návštěvu nemocnice v Mamoudzou a poničené čtvrti. Při obhlídce zkázy řekl, že armádě trvalo čtyři dny, než zprůjezdnila silnice a vypracovala plán zásobování. Obyvatelům přislíbil rekonstrukci ostrova a řekl, že lidé bez pojištění dostanou peníze ze zvláštního kompenzačního fondu, jeho výši ale neupřesnil.

Kvůli všeobecnému nedostatku vláda zastropovala ceny spotřebního zboží na souostroví na úrovni z 13. prosince, tedy těsně před cyklonem. Týká se to produktů, jako jsou minerální vody, potraviny a nápoje, baterie, ale také základní hygienické potřeby, zboží určené pro stavebnictví a také krmiva pro zvířata, píše AFP.

Kvůli návštěvě Mayotte Macron chybí na čtvrtečním summitu EU v Bruselu, kde ho zastupuje německý kancléř Olaf Scholz. Původně francouzský prezident plánoval jednodenní návštěvu Mayotte, v regionu ale zůstane do pátku, aby si mohl prohlédnout i odlehlejší oblasti.

Bouře postihla i africké státy Mosambik s Malawi, kde úřady původně informovaly o čtyřech desítkách obětí. Nová bilance ale udává jen v Mosambiku nejméně 73 mrtvých. Malawi nově ohlásilo 13 mrtvých.