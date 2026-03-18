Dravá Francie. Macron se ve videu chlubí armádou a stíhačkami, sklízí posměch

Ve videu nechybí záběry vojenských letounů, kosmických technologií, rychlých vlaků a elektrických aut, jaderných elektráren a ponorek, stejně jako dobře spolupracujících vojáků. Různé komentáře se příspěvku vysmívají a ukazují realitu francouzské velmoci jinak.
Francie se snaží vystupovat jako klíčová evropská vojenská síla, což prezident nedávno zdůraznil i při návštěvě letadlové lodě Charles de Gaulle. Zároveň otevřeně mluví o posílení evropské obrany a o větší roli francouzské jaderné výbavy.
Macron v minulém týdnu stejně jako Donald Trump oznámil, že chce ovládnout Hormuzský průliv, aby se umožnilo lodím opět jím bezpečně proplouvat. Řekl, že Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v průlivu. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti.
Trump zároveň na své síti Truth Social napsal, že většina spojenců z NATO se nechce zapojit do operace USA proti Íránu, i když s ní téměř všechny země souhlasily. O víkendu přitom spojence vyzval, aby vyslaly válečné lodě na ochranu Hormuzského průlivu. Ty to odmítly.
Podle francouzského prezidenta si Evropa zvykla na to, že její bezpečnost závisí na dodržování pravidel stanovených třetími stranami. „Jde i dohody z období studené války, vyjednané jinými než námi, a to i v případech, kdy se nás týkaly, a které ti, kdo je podepsali, vypověděli bez jakékoli konzultace, přestože byli našimi spojenci,“ dodal Macron.
Narážel tím například na to, že Spojené státy odstoupily od smlouvy o protiraketové obraně nebo na nedávné vypršení dohody Nový START mezi USA a Ruskem, která omezovala počet jaderných hlavic na 1550 na každé straně a počet nosičů na 700.
Jaderné odstrašení je základní prvek francouzské vojenské doktríny, kterou zavedl na počátku studené války někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle. Francouzská politika je založena na vzdušných a námořních silách, stíhací letounech Rafale a jaderných ponorek třídy Triomphant.
