Dravá Francie. Macron se ve videu chlubí armádou a stíhačkami, sklízí posměch

  19:53aktualizováno  19:53
„France is wild“, stojí na videu zveřejněném francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem na síti X. Dynamický sestřih ukazuje Francii jako technologickou a vojenskou velmoc – od stíhaček přes kosmický program až po jaderné kapacity. Pod příspěvkem se však začaly objevovat ironické komentáře se záběry nepokojů, násilných protestů nebo střetů s policií v zemi.

Ve videu nechybí záběry vojenských letounů, kosmických technologií, rychlých vlaků a elektrických aut, jaderných elektráren a ponorek, stejně jako dobře spolupracujících vojáků. Různé komentáře se příspěvku vysmívají a ukazují realitu francouzské velmoci jinak.

Francie se snaží vystupovat jako klíčová evropská vojenská síla, což prezident nedávno zdůraznil i při návštěvě letadlové lodě Charles de Gaulle. Zároveň otevřeně mluví o posílení evropské obrany a o větší roli francouzské jaderné výbavy.

Macron v minulém týdnu stejně jako Donald Trump oznámil, že chce ovládnout Hormuzský průliv, aby se umožnilo lodím opět jím bezpečně proplouvat. Řekl, že Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v průlivu. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti.

Jedna z reakcí na Macronovo video:

Trump zároveň na své síti Truth Social napsal, že většina spojenců z NATO se nechce zapojit do operace USA proti Íránu, i když s ní téměř všechny země souhlasily. O víkendu přitom spojence vyzval, aby vyslaly válečné lodě na ochranu Hormuzského průlivu. Ty to odmítly.

Podle francouzského prezidenta si Evropa zvykla na to, že její bezpečnost závisí na dodržování pravidel stanovených třetími stranami. „Jde i dohody z období studené války, vyjednané jinými než námi, a to i v případech, kdy se nás týkaly, a které ti, kdo je podepsali, vypověděli bez jakékoli konzultace, přestože byli našimi spojenci,“ dodal Macron.

Narážel tím například na to, že Spojené státy odstoupily od smlouvy o protiraketové obraně nebo na nedávné vypršení dohody Nový START mezi USA a Ruskem, která omezovala počet jaderných hlavic na 1550 na každé straně a počet nosičů na 700.

Jaderné odstrašení je základní prvek francouzské vojenské doktríny, kterou zavedl na počátku studené války někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle. Francouzská politika je založena na vzdušných a námořních silách, stíhací letounech Rafale a jaderných ponorek třídy Triomphant.

Další z reakcí na Macronovo video:

Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9. března 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných ponorek Île Longue (2. března 2026)
Americký prezident Donald Trump navštívil v Paříži francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. (13. července 2017)
