Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily

Autor: ,
  15:41aktualizováno  15:57
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle nějž loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Zásah provedlo francouzské loďstvo ve spolupráci s několika spojenci, zcela v souladu s mezinárodními pravidly, dodal.
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. (22. ledna 2026) | foto: The French Joint Staff - Military operations / X

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na ekonomickém fóru v Davosu. (20. ledna...
10 fotografií

Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily. Tak bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.

Evropské země dosud nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat a patrně největší komplikace způsobovaly tankerům v posledních měsících útoky bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj shodou okolností právě ve čtvrtek ve vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu evropské země kritizoval za pasivitu a pozastavil se nad tím, že nedokážou zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako to dělaly Spojené státy s tankery se sankcionovanou ropou z Venezuely.

„Jsme odhodláni zajistit respekt k mezinárodnímu právu a zaručit účinnost sankcí. Aktivity stínové flotily přispívají k financování útočné války na Ukrajině,“ napsal Macron, který zadržení tankeru oznámil krátce po Zelenského vyjádření.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.