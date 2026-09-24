Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Francie by se mohla stát terčem útoku podobného tomu v Lipsku, varuje Macron

Autor: ,
  21:52aktualizováno  21:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií
Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko/Halle a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila, „ale když se mě zeptáte, zda se to může stát, moje odpověď zní ano“, dodal francouzský prezident.

Uvedl nicméně, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) nevarovala Paříž před možným ruským útokem v jižní Evropě, který by mohl zasáhnout i Francii.

„Mohu to popřít. CIA francouzské služby neinformovala,“ řekl Macron. Dodal ale, že Rusko stupňuje nepřátelské a kriminální činy namířené proti evropským zemím.

Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Berlín nedávno obvinil Moskvu z pokusu o dronový útok na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.

Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.