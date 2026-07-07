Le Penová také po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně. Musí rovněž zaplatit pokutu 100 tisíc eur (přes 2,4 milionu korun).
Le Penová by se tak příští rok mohla zúčastnit prezidentských voleb, sama však už dříve oznámila, že s elektronickým náramkem to pro ni nepřipadá v úvahu. V úterý večer by měla v televizi promluvit o své politické budoucnosti.
Odvolací soud navíc uložil straně Národní sdružení (RN) jako právnické osobě pokutu ve výši 2 milionů eur, z toho 1 milion eur s podmíněným odkladem. Dále nařídil zabavit partaji 1 milion eur, píše list Le Monde.
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