Le Penová se nevzdává. Budu kandidovat na prezidentku a u soudu se bránit, řekla

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  20:28aktualizováno  20:34
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Marine Le Penová (12. ledna 2026)

Marine Le Penová (12. ledna 2026) | foto: Reuters

Francouzská krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová v Paříži (26. února 2026)
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Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová po úterním verdiktu odvolacího soudu oznámila, že příští rok bude kandidovat v prezidentských volbách. Kvůli části rozsudku se také obrátí na kasační soud.

Politička o svých volebních plánech pohovořila v pořadu stanice TF1.

Soud v úterý rozhodl, že Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení (RN) penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Uložil jí tři roky vězení, z toho jeden rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně.

Zkrátil také původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Le Penová tak po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně. Musí rovněž zaplatit pokutu 100 tisíc eur (přes 2,4 milionu korun).

Připravujeme podrobnosti.

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