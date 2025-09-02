Tunisan pobodal řeznickými noži v centru Marseille několik lidí. Policie ho zastřelila

Muž zaútočil nedaleko Starého přístavu, což je oblast známá jako centrum obchodu s drogami. Incident se odehrál ve 14:45 SELČ. Proti útočníkovi rychle zasáhli policisté. Očitý svědek, místní obyvatel, pro agenturu AFP potvrdil, že policie na místo činu dorazila „velmi rychle“.
Další svědek řekl, že viděl muže se „dvěma velkými řeznickými noži“. Zřejmě šlo o rvačku před kebabovou restaurací. Policie okolí místa činu uzavřela, přerušen byl i provoz dvou tramvajových linek v oblasti.
Podle informací listu Le Parisien byl útočníkem pětatřicetiletý Tunisan, který ve Francii pobýval legálně.