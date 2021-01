Francie musí zpřísnit opatření kvůli anglické mutaci viru, tvrdí vědec. Na její zastavení je už prý pozdě

Paříž/Londýn Francie bude muset zpřísnit opatření, aby zabránila rychlému šíření nové mutace koronaviru, která se poprvé na konci loňského roku objevila na jihu Anglie.

Rádiu Franceinfo to ve středu řekl hlavní zdravotní poradce francouzské vlády Jean-François Delfraissy. V Británii je nová, nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 již dominantní. Řada nemocnic v zemi je na pokraji kapacit a uvažuje se o překládání pacientů do hotelů.

Anglická mutace je nyní podle Delfraissyho zodpovědná asi za procento případů koronavirové nákazy ve Francii. Není podle něj už ale možné jejímu šíření zabránit, nutné je však šíření novými opatření zpomalit. Například školy podle Delfraissyho ale teď není nutné zavírat.



Podle agentury Reuters bude prezident Emmanuel Macron o dalším zpřísnění restrikcí jednat s ministry na středečním zasedání vlády. Ve čtvrtek se má premiér Jean Castex k současné epidemické situaci vyjádřit na tiskové konferenci.



Ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, se nákaza koronavirem prokázala už u více než 2,8 milionu lidí. S covidem-19 jich přes 68 800 zemřelo. Naočkovat se od konce prosince podařilo zhruba 190 000 lidí.

Novou mutaci koronaviru, která se šíří už v několika desítkách zemí světa, poprvé odhalili vědci na jihu Anglie v závěru loňského roku. Nová varianta je podle nich až o 70 procent nakažlivější, než dosavadní formy viru.

V Británii je tato nová mutace podle místních úřadů dominantní už ve většině regionů. I kvůli ní nyní stoupají počty nakažených a hospitalizovaných. Nemocnice jsou v řadě britských regionů na pokraji kapacit. Například londýnská King’s College Hospital uzavřela dohody s majiteli okolních hotelů, do kterých chce v případě potřeby překládat pacienty. Převážně by mělo jít o lidi, kteří mohou nemocnici opustit, jsou ale bez domova, kde by se mohli zcela zotavit.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock ve středu připustil, že vláda uvažuje o možnosti umístění pacientů do hotelů, aby ulevila přetíženým nemocnicím. Zdůraznil ale, že by se jednalo výhradně o pacienty, kteří již „nepotřebují plnou nemocniční péči, ale ještě nejsou ve stavu, aby se mohli vrátit domů“.

V Británii, která má zhruba 67 milionů obyvatel, se nákaza koronavirem od počátku epidemie prokázala u více než 3,1 milionu lidí. S covidem-19 jich zemřelo přes 83 000. Naočkovat se od počátku prosince v zemi podařilo první dávkou 2,4 milionu lidí a druhou dávkou 412 000.