Francie začne stavět novou letadlovou loď, mnohem větší než Charles de Gaulle

Autor: ,
  18:29aktualizováno  18:29
Francie se rozhodla zahájit výstavbu nové letadlové lodi. Na setkání s francouzskými vojáky na základně ve Spojených arabských emirátech (SAE) to v neděli oznámil prezident Emmanuel Macron. Nové plavidlo nahradí stávající letadlovou loď Charles de Gaulle. Macron představil některé podrobnosti plánu už před pěti lety. Mimo jiné tehdy řekl, že nové plavidlo bude mít stejně jako loď Charles de Gaulle jaderný pohon.
Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse | foto: AP

Emmanuel Macron.na základně ve Spojených arabských emirátech (21. prosince 2025)
Letadlová loď Charles de Gaulle
Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle během březnového cvičení se...
Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle během březnového cvičení se...
13 fotografií

„Po důkladném a pečlivém posouzení jsem se rozhodl vybavit Francii novou letadlovou lodí,“ řekl v neděli Macron. „Rozhodnutí zahájit realizaci tohoto velmi rozsáhlého programu bylo přijato tento týden,“ dodal.

Nová letadlová loď bude podle nynějších plánů uvedena do provozu v roce 2038. Podle dřívějších informací by plavidlo mělo sloužit do roku 2080. Letadlová loď Charles de Gaulle slouží ve francouzském loďstvu od roku 2001.

Nová loď bude mít výtlak téměř 80 tisíc tun a délku zhruba 310 metrů. Bude tak výrazně větší než loď Charles de Gaulle, která je dlouhá zhruba 261 metrů a má výtlak kolem 42 tisíc tun. Posádku nového plavidla bude tvořit dva tisíce námořníků, loď bude schopna pojmout třicet letadel.

„Tato nová letadlová loď bude ilustrací síly našeho národa, síly průmyslu a techniky, síly ve službách svobody na mořích a v bouřlivých časech,“ prohlásil Macron.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

ONLINE: Sparta už nevede extraligu, Brno prohrálo v Hradci. Půjde do čela Dynamo?

Hradečtí hokejisté se radují z gólu.

Francie začne stavět novou letadlovou loď, mnohem větší než Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Doporučujeme

„Revoluce“ Železné lady. Než se v Británii před 50 lety chopila moci, vládl tam socialismus

Premium
Margaret Thatcherová.

Lidé uctili u fakulty oběti střelby. Promluvil Vystrčil, přišel i Babiš

Lidé přišli uctít památku druhého výročí střelby na Filozofické fakultě...

Názor

Prezident: notář, či diktátor? Před odborníky na ústavní právo stojí dva velké úkoly

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. (15. prosince 2025)

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...

Švédští celníci vstoupili na palubu ruské lodě v Baltském moři, je pod sankcemi

Ruská loď Adler kotví ve švédských vodách. (21. prosince 2025)

Schodiště

Svědectví Dagmar Hochové. Její fotky jsou nejen historickým pramenem ke studiu doby

Výstava Dagmar Hochova v Praze, 6. října 2025.

Češi hromadný závod střelecky zvládli, Krčmář zajel výkon sezony. Slaví Giacomel

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v v Annecy

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Úhel pohledu

Vojtěchovy signály aneb Pozoruhodné vykročení nového ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.