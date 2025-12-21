Francie začne stavět novou letadlovou loď, mnohem větší než Charles de Gaulle

„Po důkladném a pečlivém posouzení jsem se rozhodl vybavit Francii novou letadlovou lodí,“ řekl v neděli Macron. „Rozhodnutí zahájit realizaci tohoto velmi rozsáhlého programu bylo přijato tento týden,“ dodal.
Nová letadlová loď bude podle nynějších plánů uvedena do provozu v roce 2038. Podle dřívějších informací by plavidlo mělo sloužit do roku 2080. Letadlová loď Charles de Gaulle slouží ve francouzském loďstvu od roku 2001.
Nová loď bude mít výtlak téměř 80 tisíc tun a délku zhruba 310 metrů. Bude tak výrazně větší než loď Charles de Gaulle, která je dlouhá zhruba 261 metrů a má výtlak kolem 42 tisíc tun. Posádku nového plavidla bude tvořit dva tisíce námořníků, loď bude schopna pojmout třicet letadel.
„Tato nová letadlová loď bude ilustrací síly našeho národa, síly průmyslu a techniky, síly ve službách svobody na mořích a v bouřlivých časech,“ prohlásil Macron.