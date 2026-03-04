Le Penová podpořila jadernou ochranu spojenců. Má ale trumpovskou podmínku

Autor: ,
  19:31aktualizováno  19:31
Francie by mohla poskytnout svým evropským spojencům jadernou ochranu, pokud budou nakupovat francouzskou vojenskou techniku. V reakci na plán prezidenta Emmanuela Macrona navýšit počty jaderných zbraní a spolupracovat s dalšími zeměmi to dnes řekla vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová.
Francouzská krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová v Paříži (26. února 2026)

Francouzská krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová v Paříži (26. února 2026) | foto: Abdul SaboorReuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...
Šéf Národního sdružení Jordan Bardella a Marine Le Penová na zemědělském...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...
13 fotografií

Macron v pondělí oznámil, že kvůli aktuálním hrozbám musí země zpřísnit svou jadernou doktrínu a nařídil navýšení počtu jaderných zbraní. Ve společném prohlášení s německým kancléřem Friedrichem Merzem pak Macron uvedl, že posílí kolektivní obranu včetně té jaderné poskytnuté Francií, která bude koordinovaná s dalšími spojenci v NATO.

„Řeknu OK geografickému rozmístění u našich spojenců, ale pak musí být něco na oplátku,“ prohlásila Le Penová v rozhovoru s rozhlasovou stanicí RTL. Možností podle ní je, že spojenci chránění francouzskými jadernými střelami budou nakupovat od francouzských zbrojovek.

Vysloužila si tím v prvních komentářích poznámky o „trumpovském“ hokynaření se spojeneckou pomocí.

„Jít a umísťovat naše jaderné zbraně v zemích, které kupují americké (letouny) F-35...v tom je velký rozpor,“ dodala Le Penová.

Ve Francii je považována za favoritku prezidentských voleb plánovaných na příští rok, kandidaturu jí však může znemožnit odvolací soud, který v červenci vynese rozsudek v případu zpronevěry peněz europarlamentu.

Pokud by jí soud uznal vinnou a kandidovat nemohla, bude se o prezidentskou funkci patrně ucházet současný šéf strany Národní sdružení (RN) Jordan Bardella.

Francouzská krajní pravice dlouhodobě označovala Macronem již dříve zvažované sdílení jaderných kapacit s evropskými spojenci za zradu francouzské suverenity. Sám Macron přitom usiluje o to, aby i další země v rámci současného navyšování výdajů na obranu a doplňování arzenálů vyvolaného ruskou agresí na Ukrajině a požadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa nakupovaly francouzské zbraně.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.