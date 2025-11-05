Starosta Dolus-d’Oleron Thibault Brechkoff podle agentury Reuters uvedl, že zranění utrpělo asi devět lidí, dva lidé byli převezeni na jednotku intenzivní péče. Podle agentury Reuters řidič najel na chodce a cyklisty, celkem do zhruba desítky lidí.
Regionální server Sud Ouest uvedl, že události se odehrály mezi obcemi Dolus-d’Oléron a Saint-Pierre-d’Oléron. Řidič poté své vozidlo zapálil.
BFM TV uvedla, že podezřelý při zatčení křičel Alláhu Akbar (arabsky „Bůh je největší“). Totéž uvedl i list Le Parisien, který dodal, že vyšetřovatelé také zkoumají možnost, že by podezřelý mohl být duševně narušený. Teroristický motiv však zatím nebyl potvrzen. Podezřelý nebyl ozbrojený a při zatýkání kladl odpor, policisté proti němu použili taser.
Muž z místní obce La Cotinière byl podle prokuratury známý pro drobné trestné činy a nebyl na seznamu lidí považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost.