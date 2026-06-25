Ve Francii meteorologové podle deníku Le Monde potvrdili dřívější předběžné údaje, podle kterých se středa v průměru denních a nočních teplot stala s 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Středa tak pokořila rekord stanovený v úterý, kdy průměrná teplota ve dne a v noci byla 29,8 stupně.
Takzvaný celostátní teplotní ukazatel, jak Francie označuje průměr denních a nočních teplot z 30 vybraných měřicích stanic, dosahoval maxim v posledních letech opakovaně. Nyní prolomený rekord je ale výjimečný tím, že se tak stalo již v červnu a ne během vrcholů léta. V roce 2023 rekord padl v srpnu a v roce 2019 v červenci.
Meteorologové i ve čtvrtek počítají, že celodenní průměr zůstane vysoký, ale středeční rekord zřejmě o několik desetin stupně nepřekoná.
„Jsme uprostřed historické vlny veder,“ řekl Benoît Thomé z meteorologické služby Météo-France. Poznamenal, že nynější horka jsou ve Francii výjimečná a přinejmenším srovnatelná s rokem 2003, kdy podle francouzských úřadů v souvislosti s vysokými teplotami zemřelo na 15 000 lidí.
V souvislosti s nynějšími vedry Francie zaznamenala v posledních dnech desítky případů utonutí. Média informovala i o případech kolapsu z přehřátí. Ve středu podle AFP zemřelo v Saint-Gratien tříleté dítě, které zůstalo samo v autě. Matka v době incidentu spala s mladším dítětem doma a otec pracoval v kůlně. Chlapec podle AFP nastoupil do odemčeného vozu a uvnitř se uzamkl.
Krutá bilance ve Španělsku
Nynější vlna veder má neblahé důsledky i v bezmála padesátimilionovém Španělsku, kdy mezi nedělí a středou vedla k úmrtí 212 lidí, jak vyplývá z dat španělského systému MoMo. Ten monitoruje vývoj počtu mrtvých v jednotlivých dnech a údaje porovnává s očekáváním založeným na historických záznamech.
Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám, v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950.
Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MoMo 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87,6 procenta. AFP poznamenala, že Španělsko stojí v první linii klimatických změn.
Průměrná pondělí teplota dosáhla 28,08 stupně a v úterý pak 28,17 stupně. Takto horko dosud ve Španělsku podle záznamů měření nebylo. V některých částech Španělska pak padly i celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord.
Španělsko v posledních letech zažívá opakovaně rekordní teploty. Podle meteorologické služby Aemet bylo loňské léto nejteplejší od začátku soustavných celostátních záznamů v roce 1950 a celý rok byl třetí nejteplejší od začátku měření. Aemet uvádí, že opakované vlny veder a extrémní projevy počasí souvisí se změnami klimatu vyvolanými aktivitami lidí.