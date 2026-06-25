Rekordní vedra: ve Francii zemřel v rozpáleném autě tříletý hoch, Španělsko hlásí 212 mrtvých

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  15:38
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Francie v noci na čtvrtek zažila nejteplejší noc v historii měření, když hodnota na 30 referenčních stanicích dosáhla 22 stupňů. Padl tak předchozí rekord z noci na úterý, kdy průměr činil 21,6 stupně. Země zároveň eviduje smutný případ úmrtí dítěte v rozpáleném autě. Ve Španělsku pak nynější vlna veder vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí.

Ve Francii meteorologové podle deníku Le Monde potvrdili dřívější předběžné údaje, podle kterých se středa v průměru denních a nočních teplot stala s 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Středa tak pokořila rekord stanovený v úterý, kdy průměrná teplota ve dne a v noci byla 29,8 stupně.

Takzvaný celostátní teplotní ukazatel, jak Francie označuje průměr denních a nočních teplot z 30 vybraných měřicích stanic, dosahoval maxim v posledních letech opakovaně. Nyní prolomený rekord je ale výjimečný tím, že se tak stalo již v červnu a ne během vrcholů léta. V roce 2023 rekord padl v srpnu a v roce 2019 v červenci.

Vlna veder ve Francii (25. června 2026)
Vlna veder ve Francii (25. června 2026)
Vlna veder ve Francii. Koupačka pod Eiffelovou věží (25. června 2026)
Vlna veder ve Francii. Koupačka pod Eiffelovou věží (25. června 2026)
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Meteorologové i ve čtvrtek počítají, že celodenní průměr zůstane vysoký, ale středeční rekord zřejmě o několik desetin stupně nepřekoná.

„Jsme uprostřed historické vlny veder,“ řekl Benoît Thomé z meteorologické služby Météo-France. Poznamenal, že nynější horka jsou ve Francii výjimečná a přinejmenším srovnatelná s rokem 2003, kdy podle francouzských úřadů v souvislosti s vysokými teplotami zemřelo na 15 000 lidí.

V souvislosti s nynějšími vedry Francie zaznamenala v posledních dnech desítky případů utonutí. Média informovala i o případech kolapsu z přehřátí. Ve středu podle AFP zemřelo v Saint-Gratien tříleté dítě, které zůstalo samo v autě. Matka v době incidentu spala s mladším dítětem doma a otec pracoval v kůlně. Chlapec podle AFP nastoupil do odemčeného vozu a uvnitř se uzamkl.

Krutá bilance ve Španělsku

Nynější vlna veder má neblahé důsledky i v bezmála padesátimilionovém Španělsku, kdy mezi nedělí a středou vedla k úmrtí 212 lidí, jak vyplývá z dat španělského systému MoMo. Ten monitoruje vývoj počtu mrtvých v jednotlivých dnech a údaje porovnává s očekáváním založeným na historických záznamech.

Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám, v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950.

Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MoMo 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87,6 procenta. AFP poznamenala, že Španělsko stojí v první linii klimatických změn.

Průměrná pondělí teplota dosáhla 28,08 stupně a v úterý pak 28,17 stupně. Takto horko dosud ve Španělsku podle záznamů měření nebylo. V některých částech Španělska pak padly i celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord.

Španělsko v posledních letech zažívá opakovaně rekordní teploty. Podle meteorologické služby Aemet bylo loňské léto nejteplejší od začátku soustavných celostátních záznamů v roce 1950 a celý rok byl třetí nejteplejší od začátku měření. Aemet uvádí, že opakované vlny veder a extrémní projevy počasí souvisí se změnami klimatu vyvolanými aktivitami lidí.

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