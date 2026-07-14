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Mezi zahraničními hosty byli například ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Krátce po 10:00 se Macron vydal od Vítězného oblouku po slavném pařížském bulváru a odstartoval tak vojenskou přehlídku při svém posledním 14. červenci v prezidentském úřadu.
Na Champs-Élysées podle francouzských médií pochodovalo téměř 6 700 vojáků. Vedle pěších sil se zapojilo 98 letadel, 31 vrtulníků a 315 vozidel. Objevily se i zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, která spojuje země podporující Ukrajinu čelící ruské invazi.
Na úvod přehlídky se představilo přibližně 500 vojáků ze zhruba 35 zemí. Podle záběrů z místa mezi nimi byli také vojáci z Česka a Slovenska. Průvod zemí takzvané koalice ochotných, jejíž lídři se v pondělí sešli ve francouzské metropoli, uzavřelo 25 příslušníků ukrajinské armády.
Jako každý rok na úvod defilé přeletěla nad Paříží letecká akrobatická skupina Patrouille de France, která nad metropolí vytvořila francouzskou vlajku. Po ní následovaly dva francouzské letouny Mirage 2000 s ukrajinskými kopiloty, kteří prošli výcvikem ve Francii. Paříž tyto letouny poskytne Ukrajině, aby bránila svůj vzdušný prostor.
Přehlídky se účastnily také letouny z deseti evropských zemí včetně Británie, Norska a Polska.
V minulosti se Macron na přehlídce objevil třeba s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, loni byl zase hlavní host indonéský prezident Prabowo Subianto.
Posledních deset let se však 14. červenec nenese jen ve slavnostním duchu. Právě na státní svátek v roce 2016 zaútočil terorista na promenádu v Nice a zabil 86 lidí. Jejich památku si tam v úterý rovněž připomínají.
Královskou pevnost původně postavili na obranu proti Angličanům. Do historie se však zapsala hlavně rolí, již sehrála o čtyři staletí později. Státní vězení pro odpůrce královského režimu, včetně kritiků francouzského absolutismu, dobyl pařížský lid 14. července 1789.
Pařížané sídlo napadli původně proto, aby získali střelný prach, který jim chyběl do zbraní ukořistěných ve zbrojnici v Invalidovně, a hledali tam také „nelidsky týrané“ politické vězně. Ti tam už ale dávno nebyli, přestože předtím za zdmi trpěl třeba samotný Voltaire. V Bastile se v červenci 1789 nacházelo pouze sedm obyčejných kriminálních zločinců, mezi nimi i pověstný markýz de Sade, odsouzený za týrání.
Pád Bastily je dnes vnímán jako začátek Velké francouzské revoluce. Ta ukončila vládu krále Ludvíka XVI. a přinesla konec takzvaného starého režimu. Bastilu samotnou dnes připomínají jen její obrysy v dlažbě, revolucionáři ji totiž začali rozebírat už dva dny po jejím obsazení. Na jejím místě pak vzniklo náměstí Bastily.
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14. července 2025