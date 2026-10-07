Odpálení střely se uskutečnilo v úterý v rámci ověřování schopností ponorky Le Vigilant, která prošla rozsáhlou údržbou. Francouzské ministerstvo obrany zdůraznilo, že raketa nenesla žádnou bojovou nálož a zkouška proběhla v souladu s mezinárodními závazky země.
Macron test sledoval z paluby francouzské fregaty Auvergne. „Abychom byli svobodní, musíme budit respekt. A abychom budili respekt, musíme být silní,“ uvedl následně. Úspěšný test podle něj znovu potvrdil věrohodnost francouzského jaderného odstrašení.
„Dnes jsme silnější. Poselství bylo vysláno hlasitě a jasně tam, kde má být přijato,“ dodal Macron.
„Evropa je posedlá myšlenkou militarizace,“ řekl Peskov v reakci na Macronův výrok. „Tváří v tvář takovým agresivním krokům a takovým plánům zůstává Rusko ostražité. Vše pozorně sledujeme,“ dodal.
Nová M51.3 je nejnovější verzí francouzské balistické rakety odpalované z ponorek. Do služby vstoupila v říjnu 2025 jako součást modernizace francouzského jaderného arzenálu. Paříž její přesný dolet nezveřejňuje. Veřejné odhady u raket rodiny M51 hovoří přibližně o 9000 kilometrech či více, podle francouzských představitelů má nová varianta dosah ještě delší.
Francie má čtyři ponorky vybavené balistickými raketami, které tvoří hlavní část jejího námořního jaderného odstrašení. Vedle nich disponuje také jadernými zbraněmi odpalovanými ze vzduchu. Celkem má podle odhadů přibližně 290 jaderných hlavic a na udržování svého arzenálu vydává ročně kolem 5,6 miliardy eur.
Zkouška přichází v době zvýšeného napětí mezi evropskými státy a Ruskem. Francouzské ministerstvo obrany Moskvu ve svém oznámení přímo nezmínilo, test však následoval krátce po dalších ostrých výrocích ruského prezidenta Vladimira Putina směrem k Západu.
Putin minulý týden varoval západní státy před další eskalací napětí v souvislosti s válkou na Ukrajině a ruskou Kaliningradskou oblastí mezi Polskem a Litvou. Moskva v minulosti upozornila, že by v krajním případě mohla k její obraně využít také jaderné zbraně. Putin zároveň tvrdí, že Rusko nemá v úmyslu napadnout žádnou evropskou zemi.
Macron naopak v posledních měsících stále častěji hovoří o nutnosti posílit evropské odstrašení. Letos na jaře oznámil další rozvoj francouzského jaderného arzenálu a evropským partnerům nabídl hlubší spolupráci včetně společných cvičení či možnosti krátkodobého rozmístění prostředků schopných nést jaderné zbraně na území spojenců.
Francie je po odchodu Velké Británie z Evropské unie jediným členským státem EU, který vlastní jaderné zbraně. Macron proto prosazuje širší debatu o tom, jakou roli by mohl francouzský arzenál hrát při ochraně dalších evropských zemí.
Francouzské ministerstvo obrany označilo úterní zkoušku rovněž za potvrzení schopností domácího obranného průmyslu. Nová střela má podle něj zajistit dlouhodobou věrohodnost francouzských jaderných sil vzhledem k měnícímu se bezpečnostnímu prostředí.