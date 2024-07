V Paříži vjelo auto na terasu baru, jeden člověk zemřel

Podle policejních zdrojů byl řidič pod vlivem alkoholu a nad svým vozem ztratil kontrolu. Řidič utekl, spolujezdce zatkla policie, uvádí list Le Parisien. Testy na přítomnost drog a alkoholu byly u spolujezdce pozitivní, píše Le Figaro.

Incident se odehrál v pařížském dvacátém obvodu na terase baru v ulici Père Lachaise. Krátce poté na místo dorazila pyrotechnická jednotka.

Číšník z podniku vzdáleného asi 200 metrů od místa nehody AFP řekl, že auto přijelo v vysoké rychlosti, vjelo do protisměru a on pak slyšel ránu. Lidé podle něj utíkali do všech stran, dvě ženy pomáhaly raněným a velmi rychle dorazila i policie. „Jsou to kolegové, sousedi, lidi, které znám. Je to klidná ulice, nikdy se tu nic neděje,“ uvedl číšník.

Na místo neštěstí přijely čtyři hasičské vozy a několik vojáků z programu Sentinelle, kteří hlídkují ve francouzských ulicích v rámci prevence teroristických činů. V Paříži začínají 26. července letní olympijské hry, v celé zemi je zvýšený důraz na bezpečnost. Během her bude v ulicích 35 000 policistů a četníků.