V neděli ráno před dvěma týdny dva muži převlečení za dělníky s pomocí výsuvného žebříku vystoupali do druhého patra, rozbili okno, bruskami rozbili vitríny a poté utekli na skútrech řízených dvěma komplici. Loupež trvala méně než sedm minut.
„Není to běžný zločin, ale je to typ zločinu, který si obecně nespojujeme s vyššími vrstvami organizovaného zločinu,“ řekla v neděli Beccuauová.
Prokurátorka zdůraznila, že profily čtyř dosud zatčených lidí, mezi nimiž je i přítelkyně jednoho z podezřelých lupičů – nejsou typické pro profesionály z organizovaného zločinu schopné provádět složité operace.
„Jde o místní. Všichni žijí víceméně v Seine-Saint-Denis,“ uvedla s odkazem na nízkopříjmovou oblast na severu metropolitní oblasti Paříže.
Francouzská média už dříve spekulovala, že lupiči byli amatéři, protože během útěku upustili nejcennější z klenotů – korunu císařovny Evženie, vyrobenou ze zlata, smaragdů a diamantů. Na místě také nechali nářadí a další předměty a před útěkem nezapálili stěhovací vůz, s jehož pomocí troufalý čin provedli.
Týden po razii policie zatkla dva muže podezřelé z vloupání – 34letého Alžířana, který žije ve Francii od roku 2010 a jehož policie zadržela při pokusu o nástup do letadla do Alžírska, a 39letého muže, který je pod soudním dohledem kvůli jiné krádeži.
Oba žijí v Aubervilliers na severu Paříže a svůj podíl na vloupání podle dřívějšího prohlášení prokurátorky částečně přiznali.
Policie stále pátrá po dalších lupičích
Další dva podezřelí, 37letý muž a 38letá žena, byli zatčeni ve středu a v sobotu byli formálně obviněni, podíl na činu však popírají. Další tři lidé, kteří byli zadržení spolu s párem, byli propuštěni bez vznesení obvinění.
Beccuauová uvedla, že po nejméně jednom člověku úřady stále pátrají. Součástí čtyřčlenné skupiny, která loupež provedla, byl patrně 37letý muž, jehož DNA se našla ve stěhovacím voze.
Tento muž má v rejstříku trestů 11 záznamů za řadu trestných činů, včetně dopravních přestupků, krádeže s přitěžujícími okolnostmi a pokusu o vloupání do bankomatu. Podle prokurátorky byl ve vztahu se zatčenou 38letou ženou, s níž má i děti.
Hodnota ukradených šperků, které se stále nenašly, se odhaduje na 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč).
Lupiči ukradli safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.
Odcizen byl i náhrdelník s náušnicemi ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparta, císařovny Marie Luisy, stejně jako perlový diadém a dvě brože manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Evženie.
Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.