Osmatřicetiletý Rus vypadl v úterý z okna svého bytu v sedmém patře domu v Meudonu. Záchranáři jej po příjezdu na místo převezli do nemocnice, muž však nepřežil. V bytě poté policie našla židli postavenou u inkriminovaného okna a dopisy v ruštině. V odpadkovém koši pak i léky.
Podle deníku Le Parisien, který odkazuje na informace policie, mohl být novinář obětí výhrůžek smrtí z Ruska. Muž žil se spolubydlícím, který byl v době incidentu doma. Kvůli jazykové bariéře i tomu, že upadl do šoku, jej však policisté nedokázali okamžitě vyslechnout. Není tak jasné, zda byl svědkem smrti svého spolubydlícího.
Tím byl podle novináře Denise Balašova Jevgenij Safronov. Do Paříže se přistěhoval před půl rokem poté, co médium, v němž až do začátku války na Ukrajině pracoval, bylo označeno za „cizího agenta“. Médium se sice přesunulo do Evropy, Safronov v něm však musel skončit, což mu znemožnilo další pobyt v dané zemi. Přes Indii a Turecko se pak podle Balašova dostal do Paříže.
Trpěl však depresemi a týden před smrtí mu prý někdo naboural účty na sociálních sítích a dalších portálech i aplikacích. Balašov na Telegramu píše, že Safronov spáchal sebevraždu, což je i nynější vyšetřovací verze policie. Vzhledem k mnoha podobným případům tragických pádů Rusů z okna však média spekulují o skutečné příčině Safronovovy smrti.