Muž pobodal v Paříži tři ženy kuchyňskými noži, zadržel ho policista v civilu

Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně půl hodiny před polednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Porte de Clichy na severozápadě francouzské metropole, informovala pařížská prefektura.
Všechny napadené ženy ve věku 19, 24 a 36 let převezli záchranáři do nemocnice, dvě z nich s těžkými zraněními. Žádná však není v ohrožení života, upřesnil Nuňez.
Videa ze sociálních sítí zachycují muže s dlouhými černými vlasy, oblečeného v krémové teplákové soupravě, jak s velkými noži v obou rukou kráčí po ulici a pokouší se zaútočit na mladou ženu. Není jasné, zda tato žena utrpěla zranění. Následně záběry zachycují tohoto muže ležícího na zemi a znehybněného. Podle záběrů muž poté, co ho položili na zem, říkal, že ho „Alláh poslal, aby zabíjel ženy“.
Pravděpodobného útočníka vyzbrojeného dvěma noži zadržel policista, který byl v tu chvíli mimo službu, uvedl ministr, který ocenil odvahu strážce zákona. Totožnost ani motiv pachatele zatím policie nezná.