Málo policistů? To není argument, rozhodl soud v Pařízi a povolil muslimský sjezd

Podle deníku Le Monde úřady ve čtvrtečním zdůvodnění zákazu tvrdily, že shromáždění může vyvolat například protesty krajní pravice. Dále také argumentovaly napjatou mezinárodní situací, tedy válkou na Blízkém východě, což podle úřadů může muslimy vystavovat nebezpečí teroristických útoků.
Organizátoři uváděli, že se akce už konala i během jiných mezinárodně vypjatých situací, například po útoku 11. září 2001. Správní soud v pátek rozhodl, že odůvodnění úřadů nejsou dostatečně podložená a rozhodnutí zrušil.
Akce, kterou pořádá organizace Francouzští muslimové, tak podle agentury AFP mohla začít v pátek odpoledne ve veletržním areálu v Le Bourget na předměstí Paříže. Akce spočívá v konferencích, workshopech a vystavovatelské činnosti. Organizátoři očekávají, že jí denně navštíví na 7 tisíc lidí. Shromáždění se po pandemii covidu-19 dlouho nekonalo.
Pro zákaz se vyjádřil i francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez, který v rozhovorech, které zveřejnily deník Le Parisien a stanice BFM-TV, tvrdil, že pořadatelé akce mají vztahy s Muslimským bratrstvem. To ale zástupci organizátorů popírají.
Nuñez oznámil, že úřady se chystají rázněji zakročit proti muslimům, kteří se oddělují od zbytku společnosti, a proti Muslimskému bratrstvu, které podle vládního materiálu z loňského roku může ohrožovat francouzskou národní soudržnost. Za rozhodnutí ministr, kterému jsou úřady, které vydaly zákaz, podřízené, čelil od levicového opozice kritice za nerovné zacházení.