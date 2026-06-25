Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice, zakáže prodej a pití alkoholu

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  21:12
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Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a použije proto některá preventivní opatřením, oznámil policejní prefekt Patrice Faure. Francouzská metropole podle něho v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu.

Pití alkoholu na veřejnosti bude zakázáno od pátečního poledne, prodej alkoholických nápojů pak od 18:00.

„Cílem je předejít tomu, aby někteří lidé chtěli alkoholickými nápoji zahnat žízeň vyvolanou velkým teplem, což by mělo neblahé následky,“ řekl Faure novinářům.

Paříž má kvůli rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic. (25. června 2026)
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Paříž má kvůli rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic. (25. června 2026)
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Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami a středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Na řadě míst i ve čtvrtek rtuť teploměrů vystoupila nad 40 stupňů a úlevu meteorologové nepředpovídají ani na pátek.

Francouzská média v úterý informovala, že v důsledku veder zemřely nejméně čtyři desítky lidí. Ve čtvrtek přinesla stanice RTL zprávu o tom, že v zavřeném autě na severním pařížském předměstí Saint-Gratien bylo ve středu nalezeno mrtvé tříleté dítě.

Faure dodal, že pařížská policie bude hovořit s organizátory kulturních a sportovních akcí, zda by je vzhledem k počasí nebylo vhodnější zrušit.

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