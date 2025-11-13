Podle Elysejského paláce prezident začne pietní cestu v 11:30 u fotbalového stadionu Stade de France v Saint-Denis, kde útoky započaly, když se hrál přátelský zápas mezi Francií a Německem. Kromě trojice útočníků tam zemřel jeden člověk.
Následně Macron položí květiny a uctí památku obětí u restaurací Le Carillon a Le Petit Cambodge a před podniky La Bonne Bière, Comptoir Voltaire a La Belle Équipe, kde ozbrojenci postříleli útočnými puškami nejméně 36 návštěvníků barů a restaurací. Další útočník se odpálil asi kilometr od míst tragických útoků v restauracích, zemřel pouze on sám.
Závěrečnou zastávkou bude ve 14:30 spočinutí u pařížského koncertního sálu Bataclan, kde teroristé zastřelili 89 lidí. Na všech zastávkách se bude držet minuta ticha za účasti rodin obětí a zástupců skupiny Life for Paris, která sdružuje kolem 700 pozůstalých a obětí útoků, a sdružení 13onze15, které pomáhá obětem atentátů.
Večer od 18:00 začne hlavní ceremonie v parku, který nese jméno Zahrada 13. listopadu 2015 u pařížské radnice. Kromě prezidenta Macrona tam promluví i starostka hlavního města Anne Hidalgová a předsedové sdružení 13onze15 Philippe Duperron a předseda Life for Paris Arthur Dénouveaux, který přežil útok na Bataclan. Na místě se přečtou jména všech obětí. Obřad bude živě přenášet televize France 2 a promítat na velkoplošné obrazovce na pařížském náměstí Republiky.
Už od minulého víkendu mohou lidé na náměstí Republiky zapalovat svíčky a pokládat květiny. Město rovněž připravilo výstavu fotografií pořízených krátce po útocích, připomínající projevy vzájemné solidarity a soudržnosti obyvatel Paříže.
Útoky z 13. listopadu 2015 patří k nejtragičtějším v moderních dějinách Francie. Skupina ozbrojených islamistů zaútočila koordinovaně. K největšímu teroristickému útoku spáchanému v Evropě od atentátů na vlaky v Madridu z roku 2004 se přihlásila organizace Islámský stát (IS).