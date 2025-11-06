Kopal bazén a našel poklad za miliony. Pro úřady nemá žádnou historickou hodnotu

Francouz při kopání bazénu na zahradě našel poklad v podobě zlatých prutů. Nyní úřady rozhodly, že si zlato a mince v hodnotě přibližně 700 000 eur (přes 17 milionů Kč) může nechat. Ve čtvrtek o tom informoval server Le Progres.
Muž, jehož jméno nebylo zveřejněno, našel v květnu poklad u svého domu v Neuville-sur-Saone nedaleko Lyonu a nález nahlásil místní radnici.

Úředníci regionálního archeologického oddělení úřadu DRAC spadajícího pod ministerstvo kultury nyní rozhodli, že si poklad může nechat, protože nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o archeologicky cenný nález, uvedl mluvčí úřadů v Neuville-sur-Saone.

Předchozí majitel pozemku již zemřel a nebyly nalezeny žádné záznamy o tom, jak se pět prutů a větší počet zlatých mincí, pečlivě zabalených v plastových sáčcích a uložených v zemi, na pozemek dostaly.

Podle policie nebyly zlaté pruhy příliš staré; přibližně 15 až 20 let. Každý ingot má evidenční číslo, které umožňuje jeho sledování. Policie proto rovněž prověřila, že zlato není kradené, a potvrdila, že vzácný kov byl získán legálně.

