Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Francie pošle do Saúdské Arábie vojáky na ochranu klíčového ropovodu

Autor: ,
  9:57aktualizováno  9:57
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Satelitní snímek zachycuje poškozený průmyslový areál jihovýchodně od Medíny...

Satelitní snímek zachycuje poškozený průmyslový areál jihovýchodně od Medíny poblíž trasy ropovodu East-West (Petroline) v Saúdské Arábii. (11. září 2026) | foto: Handout / Planet Labs / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Emmanuel Macron (22. září 2026)
V Paříži slaví Den dobytí Bastily. (14. července 2025)
Satelitní snímky zachycují čerpací stanici ropovodu East-West (Petroline) v...
Mapa ukazuje Saúdy vystavěný ropovod East–West (Petroline), kterým ropné...
17 fotografií
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ–Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

„To je dohoda, kterou jsme uzavřeli se Saúdskou Arábií. Pošleme vojenské prostředky, tedy vojáky, radary a obranné systémy. Ne abychom se zapojili do nějakého konfliktu, ale abychom tento areál ochránili,“ prohlásil Macron a zdůraznil, že jde o snahu přispět k uklidnění situace na ropných trzích.

Na otázku ohledně případného vyslání stíhacích letounů Rafale francouzský prezident odpověděl: „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, a (rozhodneme) podle potřeby. V regionu je máme. V každém případě se ale připravujeme na ochranu tohoto místa, protože odtud před několika týdny odcházelo každý den více než pět milionů barelů ropy,“ dodal.

„Jakmile se situace v jedné z těchto lokalit uklidní, má to okamžitý dopad na cenu u čerpacích stanic. Za dva dny to uvidíte u benzínek,“ dodal Macron.

Přístav Janbu, který je hlavním saúdskoarabským terminálem pro vývoz ropy v Rudém moři, je propojen s ropnými poli ležícími poblíž Perského zálivu ropovodem Východ–Západ, známým také pod názvem Petroline.

Tento ropovod sehrál v průběhu války na Blízkém východě klíčovou roli, protože umožnil Saúdské Arábii obejít Hormuzský průliv a vyvážet tak svou ropu. Je schopen přepravit pět milionů barelů ropy denně, přičemž tuto kapacitu lze dočasně zvýšit až na sedm milionů barelů.

Poloha města Janbu u Rudého moře nabízí Saúdské Arábii alternativní trasu pro přepravu ropy a ropných produktů na evropské trhy. Přístav, v němž se nacházejí také významná zařízení pro skladování a rafinaci ropy, se ale v současné fázi konfliktu na Blízkém východě rovněž stává terčem útoků proíránských jemenských povstalců Húsíů.

Janbu

Janbu

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.