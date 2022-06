Ochrana před americkým scénářem. Francie chce potraty v ústavě, Izrael uvolňuje

Páteční zemětřesení po zrušení federálního práva na potrat nevyvolává otřesy jen ve Spojených státech. Ve Francii chtějí dostat toto právo do ústavy, aby Francouzky nemohlo potkat totéž co Američanky. Snazší přístup k interrupcím budou mít také Izraelky. „Upřít ženám právo rozhodovat o svém těle je krokem do temnoty,“ říká izraelský ministr zdravotnictví k dění v USA.