Počasí hraje proti hasičům. U Bordeaux evakuují dalších 55 tisíc lidí

Nová evakuace se týká obyvatel obcí Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios a Cestas. Dříve k večeru bylo vyzváno k evakuaci pouze osm tisíc obyvatel dvou těchto obcí, jak uvedla stanice France Info.
Požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při němž si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. To může být velmi nepředvídatelné a výrazně ztěžuje zásah hasičů. „Bude to opět náročná noc,“ uvedl šéf prefektury v Gironde Nicolas Braz.
Ve Francii je nadále asi 30 aktivních lesních požárů a spáleno už bylo téměř 100 tisíc hektarů půdy, napsal v sobotu večer na síti X francouzský premiér Sébastien Lecornu.
I český hasičský vrtulník ve Francii v sobotu pomáhal chránit obec Le Temple, kterou plameny prakticky obklíčily, uvedl hasičský záchranný sbor. „Požár v departementu Gironde zasáhl okolo 30 tisíc hektarů. Pracovali jsme ve formaci s francouzským vrtulníkem a kolegy ze Slovenska,“ dodali hasiči na síti X. Čechům za pomoc poděkoval také prezident Macron krátkou zprávou v češtině.
Prefektura departementu Gironde v neděli uvedla, že požár, jenž zachvátil okolí zálivu města Arcachon a ohrožuje předměstí Bordeaux, už zachvátil zhruba 42 tisíc hektarů půdy. Na 60 kilometrů byla podle prohlášení prefektury uzavřena dálnice mezi Bordeaux a Španělskem.
Předpověď počasí podle Lecornua naznačuje, že nadcházející hodiny „mohou být těžké“. Vláda je ale podle premiéra připravena na všechny scénáře, nasadila 1 400 hasičů, zajistila 3 500 provizorních lůžek pro evakuované, distribuuje 2,5 milionu respirátorů a jako posily vyslala také 20 sanitek z vojenského zdravotnictví.
Francouzské ozbrojené síly uvedly, že k sobotnímu večeru bude k pomoci s hašením požárů nasazeno 1 500 vojáků a že počet nasazených sil se bude neustále přizpůsobovat vývoji. Vojáci budou mimo jiné pomáhat s evakuací a s ochranou domovů. Kromě toho také pomáhají s logistickou podporou a hašením plamenů ze vzduchu.
Požáry ve Francii od začátku podle sobotního vyjádření ministra vnitra Laurent Nuňez spálily rekordních téměř 98 tisíc hektarů. Podle dat ze satelitního systému EFFIS plocha spálená letos při požárech ve Francii překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Podle těchto dat od začátku roku k sobotě ve Francii shořelo zhruba 69 473 hektarů, zatímco za celý rok 2022 to bylo 66 300 hektarů.
Francii a Španělsko sužují lesní požáry, kvůli nimž muselo být už evakuováno odhadem přes 300 tisíc lidí. Od vypuknutí požárů v jihozápadním regionu Gironde bylo evakuováno v této oblasti již nejméně 222 tisíc lidí. Dosavadní bilance přitom uváděla 167 tisíc evakuovaných.