Kritická situace. Francie čelí kvůli požárům největší evakuaci mimo období války

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  19:31
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Letadlo shazuje hasicí prostředek na lesní požár u obce Saint-Jean-d’Illac na...

Letadlo shazuje hasicí prostředek na lesní požár u obce Saint-Jean-d’Illac na jihozápadě Francie. (28. července 2026) | foto: EMMA DA SILVAAP

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Francouzské úřady v úterý nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země mimo období války.

Rozhodnutí o evakuaci dalších tisíců lidí padlo poté, co návrat veder ohrozil křehkou kontrolu hasičů nad rozsáhlým lesním požárem západně od Bordeaux.

Hasičské jednotky během noci na úterý udržely požár v regionu Gironde pod kontrolou a rozloha spálené oblasti zůstala na 420 čtverečních kilometrech. Úřady označily požár za stabilizovaný, ale ne za uhašený, a uvedly, že se stále může vymknout kontrole, jakmile teploty stoupnou a vlhkost klesne.

Během úterka se oheň znovu rozhořel poblíž Grand Crohot, oblíbené prázdninové pláže na poloostrově Lège-Cap-Ferret. Hasiči za podpory letadel shazujících vodu bojovali s obnovenými plameny, aby zabránili jejich šíření.

Požár v departementu Gironde spálil plochu čtyřikrát větší než Paříž a donutil k evakuaci 220 tisíc lidí. Ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že se „s velkou pravděpodobností“ jedná o největší civilní evakuační operaci provedenou v zemi mimo válečný stav.

Preventivní evakuační příkaz se týkal kempů, prázdninových vesniček, turistických rezidencí a zábavních parků v okolí letoviska Lacanau, uvedly regionální úřady v departementu Gironde.

„Nacházíme se v kritické situaci,“ řekl v úterý Eric Brocardi, mluvčí francouzské národní federace hasičů. „Budeme v boji s tímto požárem pokračovat i přes předpovídaný nárůst teplot,“ uvedl.

I když v okolí hořely domy a úřady vyzývaly turisty, aby se letovisku Lacanau vyhýbali, jedna rodina deníku Le Parisien sdělila, že se přesto rozhodla jet, aby nepřišla o dovolenou v hodnotě 4000 eur (asi 96 600 korun), zatímco jiná skupina zvažovala, zda se vzdát dovolené, která každého z nich stála 650 eur.

Francouzská národní meteorologická služba vydala pro departement Gironde žluté varování před vedrem s platností od úterního poledne a předpovídá teploty ve vnitrozemí dosahující 33 až 35 stupňů Celsia.

Podle ministerstva vnitra už letos ve Francii shořela plocha větší než 1160 čtverečních kilometrů.

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě, a to více než dvakrát rychleji než je globální průměr, uvádí klimatická služba Copernicus Evropské unie. Západní Evropa zaznamenala nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku, uvedla služba Copernicus.

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