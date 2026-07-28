Francouzi zadrželi mladíka, kterého viní ze založení série požárů

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  14:50aktualizováno  14:50
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V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají plameny. (21. července 2026) | foto: Reuters

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
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Francouzské úřady předběžně zadržely a obvinily 23letého muže podezřelého ze založení série požárů v departementu Var na jihovýchodě země. Podezřelý je stíhán kvůli založení požárů mezi 19. a 24. červencem v obcích Brignoles, Cabasse a Vins-sur-Caramy. Oheň zasáhl přibližně 4 500 hektarů půdy a způsobil evakuaci několika stovek lidí.

Zdroj blízký vyšetřování podle AFP uvedl, že muž je podezřelý z účasti na vzniku požáru, který od 21. července ničí pohoří Gros Bessillon. V ohrožení je několik vesnic v centrální části departmentu.

Muže se podařilo v sobotu zadržet zejména díky záznamům z kamerového systému. Byl obviněn ze spálení dřeva, lesů, vřesovišť, křovinatých porostů nebo plantáží patřících jiným osobám, čímž způsobil nevratnou škodu na životním prostředí.

Na zásahu se již osmý den podílí více než tisíc hasičů, požár ovšem stále hoří. „Příznivé noční podmínky, kdy utichl vítr a byla vysoká vlhkost vzduchu, umožnily pracovat na okrajích požáru a zasahovat proti opětovnému vzplanutí v oblastech Correns a Barjols,“ uvedly v úterý v prohlášení místní úřady.

Od 6. července bylo zadrženo kvůli podezření ze žhářství 162 osob, sdělil dříve francouzský premiér Sébastien Lecornu. Veřejnost ujistil, že žháři budou vypátráni, zadrženi a budou se za své činy zodpovídat před soudem. Úřady v departementu Var vedou vyšetřování s cílem zjistit příčinu dalších nedávných požárů.

22. července 2026
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