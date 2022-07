Počasí zabíjelo. V Portugalsku a Španělsku v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 300 lidí

Portugalské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v období od 7. do 13. července zaznamenalo v souvislosti s vlnou vysokých teplot 238 úmrtí nad dlouhodobým průměrem. Zdravotnické úřady ve Španělsku se domnívají, že vedro přispělo od neděle do úterý k úmrtí 84 lidí. Mezi zranitelnými skupinami jsou podle úřadů senioři či lidé se zdravotními problémy.

Podle portugalského úřadu pro ochranu přírody (ICNF) zničily lesní požáry v zemi za pouhý týden přes 25 000 hektarů (což odpovídá zhruba polovině území Prahy), od začátku roku tak oheň poškodil v Portugalsku celkem už 38 600 hektarů, což je nejvíce od roku 2017. Za celý loňský rok přitom lesní požáry sežehly 28 415 hektarů porostu, uvedla DPA.

Podle ní za posledních deset let v Portugalsku oheň zničil za šest a půl měsíce v průměru kolem 20 000 hektarů. Tragické ale byly zejména lesní požáry v roce 2017, kdy při nich v létě v Portugalsku zemřela stovka lidí.

V zemi dnes s požáry bojovalo přes 2000 hasičů, k večeru se situace zlepšila. Podle prohlášení úřadů bylo k páteční 18. hodině aktivních 14 ohnisek, kde zasahovalo na 850 požárníků. Večer se v oblasti Guarda na severovýchodě země při zásahu proti požáru zřítilo jedno požární letadlo a jeho pilot zemřel. „Nyní nedokážeme poskytnout další podrobnosti o tom, co se stalo,“ uvedl šéf civilní ochrany André Fernandes.

Několik hasičů skončilo kvůli požárům v Portugalsku tento týden v nemocnici. Jednu z nich, v centru Lisabonu, navštívil i prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Novinářům poté řekl, že souhlasí s tím, že by se měly zlepšit pracovní podmínky hasičů i zaměstnanců lesů. Prezident rovněž odpovídal na dotaz, proč nenavštívil postižené oblasti. Uvedl, že to udělal před několika lety a že to způsobilo „více škody než užitku“, protože jeho přítomnost s doprovodem jen zdržovala hasiče od práce.

Nynější vlna veder v Portugalsku je výjimečná, už ve středu byly překonány místní rekordy na 13 stanicích a nejvyšší teplotu (46,3 stupně) ten den naměřili ve městě Lousa v centrální části země. Ve čtvrtek zaznamenali v obci Pinhao na severu země 47 stupňů, což je podle místních médií nejvyšší teplota v historii pro červenec v kontinentálním Portugalsku. Dosavadní portugalský rekord je ze srpna 2003, kdy v obci Amareleja na jihovýchodě země naměřili 47,3 stupně.

Vysoké teploty panují i ve Španělsku

Vysoké teploty panují i ve Španělsku, kde požáry poničily další tisíce hektarů porostu. Hasiči zasahovali na západě země u národního parku Monfragüe, kde požár od čtvrtka zničil 1000 hektarů lesů, polí a luk a dostal se také na chráněná území. Podle meteorologů se v severní části Španělska udrží velmi vysoké teploty i o víkendu. Ve zbytku země teploty klesnou, ale ne na dlouho. Od středy se znovu očekává jejich vzestup, uvedla agentura EuropaPress.

K 40 stupňům v pátek vystoupaly teploty na severu Itálie, který trápí silné sucho. Vysoké teploty mají v Itálii panovat i o víkendu. Rozsáhlý požár borovicového háje dnes zasáhl známé letovisko Bibione, kde několik turistů uprchlo před ohněm skokem do moře, napsal deník La Repubblica. S lesními požáry se potýkají i na Sicílii, Sardinii či v Toskánsku. V jihoitalské Apulii ve čtvrtek evakuovali turisty z hradu Castel del Monte u města Andria poté, co se nedaleko rozšířil lesní požár.

Mírnější teploty panují v Řecku, kde ale k šíření požárů přispívá silný vítr. Rozsáhlý požár vypukl na Krétě, kde byli evakuováni obyvatelé několika obcí, či jižně od Atén. Lesní požáry v zemi letos začaly dříve než obvykle. Škody jsou ale zatím menší než v loňském roce. Tehdy požáry poničily na 100 000 hektarů území, což bylo nejvíce za 15 let.